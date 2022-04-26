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Про Україну починають забувати, а Зінченко переживає через це, - Гвардіола

Іспанський фахівець задоволений грою українця, незважаючи на непростий період.

Про Україну починають забувати, а Зінченко переживає через це, - Гвардіола
Олександр Зінченко і Хосеп Гвардіола
Фото: Twitter

Головний тренер чемпіона та лідера сезону АПЛ "Манчестера Сіті" Хосеп Гвардіола висловився про українця Олександра Зінченка після перемоги команди над "Вотфордом" (5:1) у матчі 34-го туру.

Іспанський фахівець вирішив підтримати підлеглого.

"Насамперед це непростий період для Алекса. Те, що трапилося в його країні, де живуть його близькі... Люди вже забувають про Україну, ми перестали говорити про неї, прапорів на їхню підтримку більше немає, а Алекс проживає це щодня", - цитує Гвардіолу Goal.com.

"Це складний період для нього особисто, і він зіграв якісно, віддав гольову передачу. Він завжди сконцентрований. Його дуже цінують у роздягальні", – наголосив наставник "містян".

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