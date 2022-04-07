Перший матч у цьому екіпіруванні "іриски" зіграли напередодні.

Фото: "Евертон"

У рамках пропущеного матчу 19-го туру Англійської прем'єр-ліги клуб українця Віталія Миколенка "Евертон" грав на виїзді проти сусіда по турнірній таблиці та конкурента за право залишитися наступного року в АПЛ "Бернлі".

Зазначимо, що гості вийшли на поле "Терф Мур" у спеціальних футболках. На рукаві було нанесено логотип Українського комітету з надзвичайних ситуацій — Ukraine humanitarian appeal.

"Гравці "Евертона" з гордістю носитимуть логотип Комітету з надзвичайних ситуацій (DEC) в Україні на рукавах своїх футболок до кінця сезону Прем'єр-ліги-2021/22.

Нанесення нарукавної нашивки з дозволу АПЛ є ініціативою клубу зі збору коштів для людей, які постраждали від гуманітарної кризи, що триває в Україні", - сказано в заяві клубної пресслужби.

Клуб і DEC також запустили спеціальну гарячу лінію для пожертвувань, щоб уболівальники могли пожертвувати 10 фунтів стерлінгів, надіславши текстове повідомлення.

Додамо, що у матчі, який завершився перемогою господарів (3:2), своєю першою результативною дією у Прем'єр-лізі відзначився Миколенко – на 41-й хвилині українець заробив для своєї команди пенальті, чітко реалізоване бразильцем Рішарлісоном.