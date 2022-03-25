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Англійська прем'єр-ліга заборонила реєструвати футболістів з України

Попри дозвіл ФІФА.

Англійська прем'єр-ліга заборонила реєструвати футболістів з України
Фото: EPA/UPG

Англійська прем'єр-ліга відмовила клубам у можливості поза трансферним вікном підписувати футболістів із чемпіонатів України чи Росії, повідомляє The Times.

В АПЛ вважають, що це може порушити спортивну цілісність турніру.

Раніше з аналогічні заборони запровадили також у Німеччині та Італії.

Гравцям дозволено лише тренуватись, але не брати участь в офіційних турнірах.

Наголошено, що Міжнародна федерація футболу висловила невдоволення таким рішенням АПЛ.

Рішення ухвалене попри те, що ФІФА призупинила контракти іноземних гравців і тренерів з українськими клубами та дозволила європейським лігам їх реєструвати.

Чемпіонат України тимчасово припинено через військові дії Росії проти України. Велика кількість легіонерів уже залишила УПЛ на правах оренди.

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