УЄФА прийняв заявку Росії на проведення Євро-2028 і Євро-2032

УЄФА офіційно повідомив про завершення прийому заявок на проведення Євро-2028 і Євро-2032, повідомляє пресслужба європейського футбольного союзу.

На Євро-2028 претендує спільна заявка Великої Британії та Ірландії. Крім того, чемпіонат Європи хочуть прийняти Росія та Туреччина (окремі заявки).

На Євро-2032 претендують Італія, а також Росія та Туреччина (окремі заявки).

Господарів Євро-2028 та Євро-2032 визначать у вересні 2023 року.

Нагадаємо, ФІФА та УЄФА відсторонили збірну Росії з футболу від усіх турнірів.