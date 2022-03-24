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УЄФА прийняв заявку Росії на проведення Євро-2028 і Євро-2032

Напередодні завершився прийом заявок на проведення турнірів.

УЄФА прийняв заявку Росії на проведення Євро-2028 і Євро-2032
Фото: УЄФА

УЄФА офіційно повідомив про завершення прийому заявок на проведення Євро-2028 і Євро-2032, повідомляє пресслужба європейського футбольного союзу.

На Євро-2028 претендує спільна заявка Великої Британії та Ірландії. Крім того, чемпіонат Європи хочуть прийняти Росія та Туреччина (окремі заявки).

На Євро-2032 претендують Італія, а також Росія та Туреччина (окремі заявки).

Господарів Євро-2028 та Євро-2032 визначать у вересні 2023 року.

Нагадаємо, ФІФА та УЄФА відсторонили збірну Росії з футболу від усіх турнірів.

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