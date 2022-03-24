Українські шахісти відмовилися грати на чемпіонаті Європи проти росіян і білорусів

Першість стартує за два дні у Словенії.

26 березня у словенському Брежице стартує черговий чемпіонат Європи з шахів.

Напередодні цієї події українські шахісти зробили офіційну заяву, в якій вони відмовилися грати проти росіян і білорусів.

"Ми, українські шахісти, відмовляємося грати з російськими та білоруськими шахістами, під яким би прапором вони не виступали.

Для нас неприйнятно грати з шахістами з країн-агресорів, тоді як військові їхніх країн руйнують наші міста, убивають мирних жителів, жінок і дітей.

ФІДЕ та Європейський шаховий союз, ухваливши ганебні рішення, що дозволяють представникам країн-агресорів грати під час війни, несуть відповідальність перед усім шаховим світом", - сказано в заяві на сторінці Федерації шахів України у Facebook.

Раніше у ФІДЕ ухвалили рішення про допуск гравців з Росії та Білорусі в ЧЄ-2022 під нейтральним прапором.