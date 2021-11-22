Українські шахісти виграли командний чемпіонат Європи

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Чоловіча збірна України у складі Антона Коробова, Андрія Волокітіна, Юрія Кузубова, Кирила Шевченка та Володимира Онищука здобула золоті медалі командного чемпіонату Європи з шахів, який проходив у словенському Чатежі.

У рамках останнього дев'ятого туру українці перемогли збірну Вірменії із рахунком 3:1.

Коробов – Саркісян 1:0

Волокітін – Мартіросян 1:0

Шевченко – Ованісян - нічия

Оніщук – Тер-Саакян – нічия.

Вирішальним став сьомий тур чемпіонату, в якому українці зустрічалися із рейтинг-фаворитом – збірною Росії. Наші шахісти виявилися сильнішими – 2,5:1,5.

У підсумку збірні України та Франції набрали однакову кількість очок (14), але за додатковими показниками українці зуміли випередити французів.

Третє місце посіла збірна Польщі (13), яка також за додатковими показниками випередила збірну Іспанії.

У свою чергу, жіноча збірна України зупинилася за крок від медалей, поступившись за додатковими показниками Азербайджану.