До ситуації зі зниклою китайською тенісисткою Пен Шуй підключилася ООН

Комісія ООН зажадала від Китаю надати інформацію про місцеперебування і стан тенісистки.

Комісія ООН з прав людини відреагувала на ситуацію навколо китайської тенісистки, переможниці двох турнірів "Великого шолома" в парному розряді Пен Шуай.

Комісія ООН зажадала від Китаю надати інформацію про місцеперебування і стан тенісистки.

"Важливо отримати дані про її місцеперебування та докази її добробуту. І ми просимо провести прозоре розслідування її звинувачень у сексуальному насильстві", - заявила прессекретар Верховного комісара ООН з прав людини Ліз Тросселл в інтерв'ю порталу CBS News.

Нагадаємо, Шуай у соціальній мережі Weibo звинуватила в сексуальних домаганнях колишнього віцепрем'єра Китаю Чжана Гаолі.

Її повідомлення зникло через 20 хвилин після публікації, а в мережі було заблоковано пошук на прізвище тенісистки, а також слово "теніс". Після цього спортсменка припинила виходити на зв'язок.

Занепокоєння її долею тільки зросло після того, як китайські державні ЗМІ в середу опублікували скриншот електронного листа нібито від Пен до WTA, в якому йдеться про те, що звинувачення в сексуальному насильстві, які тенісистка висунула два тижні тому, хибні. Мовляв, спортсменка не зникла, а відпочиває вдома і з нею "все гаразд".