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"Донбас" звернувся до суду через неправочинні дії ФХУ

Хокейний клуб сприйняв як порушення законодавства України рішення Дисциплінарного комітету Федерації хокею України про тимчасове позбавлення гравців ХК "Донбас" права участі в чемпіонаті України.

"Донбас" звернувся до суду через неправочинні дії ФХУ
Фото: ХК "Донбас"

Рішення Дисциплінарного комітету Федерації хокею України про тимчасове позбавлення гравців ХК "Донбас" права участі в чемпіонаті України терміном до двох місяців, прийняте 16 листопада, хокейний клуб сприйняв як порушення законодавства України, повідомляє пресслужба "Донбасу".

Також клуб вважає, що це рішення прийнято з порушенням норм дисциплінарного кодексу ФХУ. Тож "Донбас" подав судові позови про неправомірні дії ФХУ.

Нагадаємо, "Донбас" буде покарано технічною поразкою за участь у матчі з ХК "Дніпро" (3:1) шести дискваліфікованих гравців.

Григорій МухінГригорій Мухін
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