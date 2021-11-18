ФБУ оштрафував наставника "Київ-Баскету" за матюк під час пресконференції

Айнарс Багатскіс не стримався після поразки.

Директорат чемпіонату України з баскетболу розглянув питання про публічне нецензурне висловлювання головного тренера БК "Київ-Баскет" Айнарса Багатскіса на пресконференції після гри Суперліги "Одеса" – "Київ-Баскет" (94:86) 12 листопада, повідомляє sport.ua.

Було ухвалено, що Багатскіс порушив статтю 65 Дисциплінарного кодексу ФБУ "Публічні висловлювання". За це передбачається сплатити грошовий внесок на користь ФБУ в розмірі від 10 до 20 тис. гривень.

На підставі цієї статті ФБУ оштрафувала головного тренера "Київ-Баскету" на 15 тисяч гривень.