Уперше в історії українська каратистка вийшла у фінал чемпіонату світу

20 листопада у фіналі Аніта Серьогіна протистоятиме чинній олімпійській чемпіонці, чемпіонці світу та Європи сербці Йовані Прекович.

Українка Аніта Серьогіна вийшла у фінал чемпіонату світу з карате у категорії до 61 кг.

На шляху до фіналу вона здолала Лінн Шенн (Нідерланди) й Анте Стиляну (Кіпр) з однаковим рахунком – 1:0, Індіру Зунігу (Іспанія) – 1:1, Анну-Йоханну Нільссон (Швеція) – 2:0 – та Хаю Джумаа (Канада) - 0:0 (за хантеєм).

20 листопада у фіналі Аніта Серьогіна протистоятиме чинній олімпійській чемпіонці, чемпіонці світу та Європи сербці Йовані Прекович.

Вихід Серьогіної у фінал ЧС – це найкращий результат для України в історії жіночого карате. До цього найвищим досягненням українських каратисток була "бронза" тієї-таки Серьогіної на ЧС-2016.

Таким чином, 31-річна Аніта вже як мінімум повторила успіх попереднього ЧС у Мадриді 2018 року, де в нашому активі була срібна медаль Валерія Чеботаря.