В українському хокеї фундаментальний розкол: шість клубів заснували хокейну Суперлігу України

Українські клуби ухвалили рішення створити хокейну Суперлігу, повідомляє isport.ua. Засновники організації:
- ХК "Білий Барс" (Біла Церква), срібний призер чемпіонатів України (2008/09, 2013/14);
- МХК "Динамо" (Харків), бронзовий призер чемпіонату України (2017/18);
- ХК "Донбас" (Донецьк), єдиний український володар європейського Континентального кубка (2012/13), 8-разовий чемпіон України.
Також серед засновників хокейної Суперліги України – ХК "Краматорськ", ХК "Маріуполь" і МХК "Молода Гвардія" (Дружківка).