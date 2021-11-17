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В українському хокеї фундаментальний розкол: шість клубів заснували хокейну Суперлігу України

Засновниками організації виступили ХК "Білий Барс", МХК "Динамо" (Харків), ХК "Донбас" (Донецьк), ХК "Краматорськ", ХК "Маріуполь" і МХК "Молода Гвардія" (Дружківка).

Українські клуби ухвалили рішення створити хокейну Суперлігу, повідомляє isport.ua. Засновники організації:

  • ХК "Білий Барс" (Біла Церква), срібний призер чемпіонатів України (2008/09, 2013/14);
  • МХК "Динамо" (Харків), бронзовий призер чемпіонату України (2017/18);
  • ХК "Донбас" (Донецьк), єдиний український володар європейського Континентального кубка (2012/13), 8-разовий чемпіон України.

Також серед засновників хокейної Суперліги України – ХК "Краматорськ", ХК "Маріуполь" і МХК "Молода Гвардія" (Дружківка).

Григорій МухінГригорій Мухін
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