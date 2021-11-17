У відбіркових матчах Чемпіонату світу-2022 Боснія і Герцеговина – Україна та Фінляндія – Франція вирішувалася доля путівки до плей-оф європейського турніру.

Підлеглі Олександра Петракова блискуче виконали поставлене перед ними завдання (2:0). Однак це було лише пів справи.

Потрібно було, щоб у паралельному матчі французи як мінімум не програли. І підлеглі Дідьє Дешама не підкачали, обігравши скандинавів з аналогічним рахунком.

Варто зазначити, що головний тренер збірної Франції в поєдинку, який для них був схожий на товариський (усі завдання чинними чемпіонами світу були виконані раніше), виставив бойовий склад з Кіліаном Мбаппе та Карімом Бензема на вістрі.

Саме ці два форварди стали авторами голів.

Огляд матчу Фінляндія - Франція.

Тим самим Les Bleus зуміли повторити свої історичні досягнення.

По-перше, Франція не програє в останніх 27 матчах (19 перемог, 8 нічиїх), що раніше було в сезонах 1994-1999. Додамо, що тут не враховуються поєдинки з серією пенальті, як це було в 1/8 фіналу Євро-2020 проти швейцарців (3:3, пенальті - 4:5).

По-друге, французи забивають у 18 матчах поспіль (включаючи товариські), повторивши рекорд, встановлений між 1999 і 2000 роками.