Сім кораблів вугілля, прибуття яких анонсував Зеленський, закупив ДТЕК Ахметова
Сім кораблів вугілля, прибуття яких анонсував Зеленський, закупив ДТЕК Ахметова
Кива заявив, що його позбавили звання кандидата наук
Кива заявив, що його позбавили звання кандидата наук
Вартість проїзду в метро Києва підвищиться до 20 гривень, для власників "Картки киянина" - до 12, - КМДА
Вартість проїзду в метро Києва підвищиться до 20 гривень, для власників "Картки киянина" - до 12, - КМДА
«У 1980-х постачали техніку на всю Європу”: IT-гігант СРСР продали за 970 мільйонів гривень
«У 1980-х постачали техніку на всю Європу”: IT-гігант СРСР продали за 970 мільйонів гривень
Мігранти пішли в атаку на польський КПП, проти них застосували водомети і газ
Мігранти пішли в атаку на польський КПП, проти них застосували водомети і газ
У Рубіжному вбили поліцейського
У Рубіжному вбили поліцейського
У Кабміні визначились, як працюватиме механізм "тисяча за вакцинацію", - нардеп Железняк
У Кабміні визначились, як працюватиме механізм "тисяча за вакцинацію", - нардеп Железняк
МЗС направило Росії ноту через указ Путіна про допуск товарів з ОРДЛО
МЗС направило Росії ноту через указ Путіна про допуск товарів з ОРДЛО
Голова Фонду держмайна йде у відставку, - джерела (оновлено)
Голова Фонду держмайна йде у відставку, - джерела (оновлено)
ГоловнаСпорт

Щоб допомогти збірній Україні, команді Франції довелося повторити свої два історичні досягнення

Французи завершили сезон на мажорній ноті.

Щоб допомогти збірній Україні, команді Франції довелося повторити свої два історичні досягнення
Солодка парочка: Мбаппе - Бензема
Фото: EPA/UPG

У відбіркових матчах Чемпіонату світу-2022 Боснія і Герцеговина – Україна та Фінляндія – Франція вирішувалася доля путівки до плей-оф європейського турніру.

Підлеглі Олександра Петракова блискуче виконали поставлене перед ними завдання (2:0). Однак це було лише пів справи.

Потрібно було, щоб у паралельному матчі французи як мінімум не програли. І підлеглі Дідьє Дешама не підкачали, обігравши скандинавів з аналогічним рахунком.

Варто зазначити, що головний тренер збірної Франції в поєдинку, який для них був схожий на товариський (усі завдання чинними чемпіонами світу були виконані раніше), виставив бойовий склад з Кіліаном Мбаппе та Карімом Бензема на вістрі.

Саме ці два форварди стали авторами голів.

Огляд матчу Фінляндія - Франція.

Тим самим Les Bleus зуміли повторити свої історичні досягнення.

По-перше, Франція не програє в останніх 27 матчах (19 перемог, 8 нічиїх), що раніше було в сезонах 1994-1999. Додамо, що тут не враховуються поєдинки з серією пенальті, як це було в 1/8 фіналу Євро-2020 проти швейцарців (3:3, пенальті - 4:5).

По-друге, французи забивають у 18 матчах поспіль (включаючи товариські), повторивши рекорд, встановлений між 1999 і 2000 роками.

Григорій МухінГригорій Мухін
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також