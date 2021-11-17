У відбіркових матчах Чемпіонату світу-2022 Боснія і Герцеговина – Україна та Фінляндія – Франція вирішувалася доля путівки до плей-оф європейського турніру.
Підлеглі Олександра Петракова блискуче виконали поставлене перед ними завдання (2:0). Однак це було лише пів справи.
Потрібно було, щоб у паралельному матчі французи як мінімум не програли. І підлеглі Дідьє Дешама не підкачали, обігравши скандинавів з аналогічним рахунком.
Варто зазначити, що головний тренер збірної Франції в поєдинку, який для них був схожий на товариський (усі завдання чинними чемпіонами світу були виконані раніше), виставив бойовий склад з Кіліаном Мбаппе та Карімом Бензема на вістрі.
Саме ці два форварди стали авторами голів.
Огляд матчу Фінляндія - Франція.
Тим самим Les Bleus зуміли повторити свої історичні досягнення.
По-перше, Франція не програє в останніх 27 матчах (19 перемог, 8 нічиїх), що раніше було в сезонах 1994-1999. Додамо, що тут не враховуються поєдинки з серією пенальті, як це було в 1/8 фіналу Євро-2020 проти швейцарців (3:3, пенальті - 4:5).
По-друге, французи забивають у 18 матчах поспіль (включаючи товариські), повторивши рекорд, встановлений між 1999 і 2000 роками.
27 - La France est invaincue lors de ses 27 derniers matches compétitifs (19 victoires, 8 nuls), égalant sa meilleure série datant de 1994-1999. Les Bleus ont aussi marqué lors de leurs 18 derniers matches (amicaux compris), égalant leur record établi entre 1999 et 2000. Fête. pic.twitter.com/7ewS4Ouqpw— OptaJean (@OptaJean) November 16, 2021