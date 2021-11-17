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Україна другий відбірковий турнір поспіль є непереможною

Компанію українцям склали лише італійці та бельгійці.

Україна другий відбірковий турнір поспіль є непереможною
Збірна України
Фото: УАФ

Збірна України виборола друге місце у своїй відбірковій групі Чемпіонату світу-2020 і змогла кваліфікуватися у плей-оф.

Наша команда знову завершила відбірковий турнір з нулем у графі поразок. Нагадаємо, у кваліфікації на Євро-2020 Україна у групі з Португалією, Сербією, Люксембургом та Литвою у восьми матчах здобула 6 перемог і 2 зустрічі завершила нічиєю, посівши перше місце.

Крім українців, за ці дві відбіркові кампанії титулом непереможних можуть похвалитися лише дві збірні: чинні чемпіони Європи італійці та бронзові призери Чемпіонату світу-2018 бельгійці.

Додамо, що європейську відбіркову кампанію ЧС-2022 пройшли без поразок також команди Сербії, Англії, Франції та Швейцарії.

Григорій МухінГригорій Мухін
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