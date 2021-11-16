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У вирішальному матчі відбіркового турніру ЧС-2022 Ван Гал керуватиме збірною Нідерландів у візку

Наставник національної команди травмував стегно.

У вирішальному матчі відбіркового турніру ЧС-2022 Ван Гал керуватиме збірною Нідерландів у візку
Луї ван Гал
Фото: intermilano.ru

Нині день істини не лише для футбольної збірної України.

У відбірковій групі G збірна Нідерландів у рамках підсумкового матчу відбірного турніру Чемпіонату світу-2022 прийматиме команду Норвегії. Перемога господарів гарантує їм подорож на мундіаль.

У свою чергу успіх норвежців може вивести їх у фінальний турнір.

Зазначимо, що головний тренер Oranje Луї ван Гал перебуває у візку – у неділю 70-річний фахівець упав з велосипеда і травмував стегно.

Цілком ймовірно, що й керувати командою під час вирішального поєдинку він буде з візка. Останнє тренувальне заняття збірної Луї провів, пересуваючись у гольф-карі.

Григорій МухінГригорій Мухін
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