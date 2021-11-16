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Збірна Швейцарії створила сенсацію, не пустивши на ЧС-2022 чинних чемпіонів Європи

Італійцям доведеться пробиватися на мундіаль через раунди плей-оф.

Збірна Швейцарії створила сенсацію, не пустивши на ЧС-2022 чинних чемпіонів Європи
Уболівальники збірної Швейцарії радіють
Фото: EPA/UPG

Одна з найбільш заплутаних ситуацій європейської відбіркової кампанії Чемпіонату світу-2022 склалася у групі С, де збірні Італії та Швейцарії перед підсумковим туром набрали однакову кількість очок, але "Скуадра Адзурра" мала перевагу у два м'ячі за різницею забитих і пропущених.

Але швейцарці мали перевагу – прохідного суперника, болгар, що недавно на "практичному завданні" в Одесі продемонструвала збірна України. До того ж швейцарці грали вдома.

Своєю чергою підлеглі Роберто Манчіні грали на виїзді проти непоступливої збірної Північної Ірландії, яка за цю відбіркову кампанію на своєму полі ще не програвала. Не програла вона і цього разу – 0:0.

Швейцарці ж легко забили 4 "сухі" голи і відчепили чинних чемпіонів Європи від мундіалю. Збірна Італії буде готуватися до стикових матчів.

Огляд матчу Швейцарія - Болгарія.

Огляд матчу Північна Ірландія - Італія.

Григорій МухінГригорій Мухін
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