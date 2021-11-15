У фіналі точно буде іспанка.

Фото: EPA/UPG Гарбіньє Мугуруса

На Підсумковому турнірі WTA, який проходить у Гвадалахарі (Мексика), завершилися матчі третього туру групи Теотіуакан.

П'ята ракетка світу іспанка Гарбіньє Мугуруса переграла естонку Анетт Контавейт (№8 WTA) – 6:4, 6:4.

В іншому матчі цього квартету чешка Кароліна Плішкова переграла співвітчизницю Барбору Крейчикову - 0:6, 6:4, 6:4.

У підсумку по дві перемоги в Мугуруси, Контавейт і Плішкової, проте чеська тенісистка має найгірші додаткові показники, тож до півфіналу вийшли іспанка й естонка.

Крейчикова програла всі три матчі групового турніру.

У другому квартеті Чічен-Іца вже відома одна півфіналістка. Нею стала іспанка Паула Бадоса (№10 WTA).

За другу путівку посперечаються гречанка Марія Саккарі (№6 WTA) та білоруска Арина Соболенко (№2 WTA).

При цьому перший півфінал буде суто іспанським: Мугуруса – Бадоса.

WTA Finals завершиться 17 листопада, призовий фонд становить 5 млн доларів.