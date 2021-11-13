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​Збірна України опустилася на третє місце в групі відбору на ЧС-2022

Для виходу в плей-оф потрібно обов'язково вигравати у Боснії і Герцеговини

​Збірна України опустилася на третє місце в групі відбору на ЧС-2022
Фото: УАФ

Збірна України з футболу опустилася на третє місце в групі D у рамках рамках відбору на чемпіонат світу, який відбудеться в 2022 році в Катарі.

Це сталося після того, як збірна Фінляндії обіграла Боснію та Герцеговину з рахунком 3:1.

Зараз у збірної України 9 очок після семи матчів, Фінляндія має 11. Лідер групи D - Франція з 12 очками. Збірна Боснії і Герцеговини з 7 очками після поразки у матчі з фінами втратила шанси на вихід із групи.

Команда І О
1 Франція 6 12
2 Фінляндія 7 11
3 Україна 7 9
4 Боснія і Герцеговина 7 7
5 Казахстан 7 3

Україні для виходу в плей-оф відбору потрібно вигравати у Боснії і Герцоговини в останньому турі і сподіватися на перемогу Франції над Фінляндією. Збірна України має шанси на продовження змагань і у випадку нічиєї між французами та фінами, але для цього потрібно перемагати боснійців з різницею у два чи більше м'ячів.

Збірна України розпочала відбір на ЧС-2022 під керівництвом Андрія Шевченка, зігравши внічию з Францією (1:1), Фінляндією (1:1) та Казахстаном (1:1). У серпні 2021 року у Шевченка закінчився контракт, і в.о. головного тренера став Олександр Петраков. Під його керівництвом синьо-жовті перемогли Фінляндію (2:1) та зіграли внічию з Казахстаном (2:2), Францією (1:1) та Боснією та Герцеговиною (1:1).

Останній матч групового етапу відбору на ЧС-2022 Україна проведе 16 листопада проти Боснії та Герцеговини.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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