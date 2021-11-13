​Збірна України опустилася на третє місце в групі відбору на ЧС-2022

Збірна України з футболу опустилася на третє місце в групі D у рамках рамках відбору на чемпіонат світу, який відбудеться в 2022 році в Катарі.
Це сталося після того, як збірна Фінляндії обіграла Боснію та Герцеговину з рахунком 3:1.
Зараз у збірної України 9 очок після семи матчів, Фінляндія має 11. Лідер групи D - Франція з 12 очками. Збірна Боснії і Герцеговини з 7 очками після поразки у матчі з фінами втратила шанси на вихід із групи.
|№
|Команда
|І
|О
|1
|Франція
|6
|12
|2
|Фінляндія
|7
|11
|3
|Україна
|7
|9
|4
|Боснія і Герцеговина
|7
|7
|5
|Казахстан
|7
|3
Україні для виходу в плей-оф відбору потрібно вигравати у Боснії і Герцоговини в останньому турі і сподіватися на перемогу Франції над Фінляндією. Збірна України має шанси на продовження змагань і у випадку нічиєї між французами та фінами, але для цього потрібно перемагати боснійців з різницею у два чи більше м'ячів.
Збірна України розпочала відбір на ЧС-2022 під керівництвом Андрія Шевченка, зігравши внічию з Францією (1:1), Фінляндією (1:1) та Казахстаном (1:1). У серпні 2021 року у Шевченка закінчився контракт, і в.о. головного тренера став Олександр Петраков. Під його керівництвом синьо-жовті перемогли Фінляндію (2:1) та зіграли внічию з Казахстаном (2:2), Францією (1:1) та Боснією та Герцеговиною (1:1).
Останній матч групового етапу відбору на ЧС-2022 Україна проведе 16 листопада проти Боснії та Герцеговини.