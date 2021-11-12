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Бразилія стала четвертою збірною, яка кваліфікувалася на Чемпіонат світу-2022

Раніше на Мундіаль кваліфікувалися німці, данці та, власне, господарі турніру.

Бразилія стала четвертою збірною, яка кваліфікувалася на Чемпіонат світу-2022
Лукас Пакета
Фото: EPA/UPG

Напередодні відбулися чергові відбіркові матчі Чемпіонату світу-2022 з футболу.

Зокрема, у південноамериканському турнірі 5-разові чемпіони світу бразильці в Сан-Паулу приймали колумбійців і здобули мінімальну, але дуже важливу перемогу – 1:0.

На 72-й хвилині з передачі Неймара відзначився Лукас Пакета.

Цей гол півзахисника "Ліона" гарантував підлеглим Тіто участь у фінальній стадії ЧС у Катарі за 6 турів до завершення відбіркового турніру.

Збірна Бразилії здобула 11-ту перемогу у 12 матчах, зігравши лише раз унічию (0:0) з тими-таки колумбійцями.

Другими в турнірній таблиці йдуть аргентинці (25 очок після 11 зустрічей), третіми – еквадорці (20 очок, 13), четверте-п'яте місце ділять чилійці та колумбійці (по – 16, 13).

Чотири кращі команди безпосередньо вийдуть у фінальну частину ЧС.

Раніше на Мундіаль кваліфікувалися німці, данці та, власне, господарі турніру.

Огляд матчу Бразилія - Колумбія.

Григорій МухінГригорій Мухін
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