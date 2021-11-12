Одеса прийняла контрольний матч збірних України та Болгарії. Це був останній поєдинок команди Олександра Петракова перед вирішальною битвою відбірного турніру Чемпіонату світу-2022 проти боснійців.
Незважаючи на нічийний результат (1:1), матч показав, що футболісти збірної України перебувають у чудових кондиціях.
Летючі фланги, пробивний центр атаки, маса гольових моментів – усе це налаштовує на оптимістичний прогноз матчу в Зінеці 16 листопада.
Щодо поєдинку в Одесі, то рахунок мав бути великим уже до 15-ї хвилини, але підопічних Петракова підводила реалізація. Особливо цим грішив Олександр Зінченко.
Феєрив на фланзі капітан збірної Андрій Ярмоленко.
Рахунок у матчі на 35-й хвилині відкрили гості завдяки дитячій помилці наших центральних захисників та влучному удару Радослава Кирилова – 0:1.
Решту ігрового часу збірна України провела в атаках. Забиті, але незараховані через офсайд голи (загалом у матчі таких набралося аж три), штанга, феноменальна реакція болгарських голкіперів, нарешті чудовий гол Тараса Степаненка на 79-й хвилині – 1:1.
Українській збірній нема чим дорікнути, завдяки товариському характеру поєдинку глядачі залишилися задоволеними. Але за чотири дні підопічні Петракова повинні просто дати результат.
Оновлення. Огляд матчу Україна - Болгарія.