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Яскрава гра, три незараховані голи і знову нічия: збірна України провела товариський поєдинок з командою Болгарії (оновлено)

Підопічних Петракова підводила реалізація.

Яскрава гра, три незараховані голи і знову нічия: збірна України провела товариський поєдинок з командою Болгарії (оновлено)
Фото: УАФ

Одеса прийняла контрольний матч збірних України та Болгарії. Це був останній поєдинок команди Олександра Петракова перед вирішальною битвою відбірного турніру Чемпіонату світу-2022 проти боснійців.

Незважаючи на нічийний результат (1:1), матч показав, що футболісти збірної України перебувають у чудових кондиціях.

Летючі фланги, пробивний центр атаки, маса гольових моментів – усе це налаштовує на оптимістичний прогноз матчу в Зінеці 16 листопада.

Щодо поєдинку в Одесі, то рахунок мав бути великим уже до 15-ї хвилини, але підопічних Петракова підводила реалізація. Особливо цим грішив Олександр Зінченко.

Феєрив на фланзі капітан збірної Андрій Ярмоленко.

Рахунок у матчі на 35-й хвилині відкрили гості завдяки дитячій помилці наших центральних захисників та влучному удару Радослава Кирилова – 0:1.

Решту ігрового часу збірна України провела в атаках. Забиті, але незараховані через офсайд голи (загалом у матчі таких набралося аж три), штанга, феноменальна реакція болгарських голкіперів, нарешті чудовий гол Тараса Степаненка на 79-й хвилині – 1:1.

Українській збірній нема чим дорікнути, завдяки товариському характеру поєдинку глядачі залишилися задоволеними. Але за чотири дні підопічні Петракова повинні просто дати результат.

Оновлення. Огляд матчу Україна - Болгарія.

Григорій МухінГригорій Мухін
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