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Петраков прийняв свої перші рішення на посаді в.о. головного тренера національної команди

Український фахівець довикликав у збірну двох гравців.

Петраков прийняв свої перші рішення на посаді в.о. головного тренера національної команди
Олександр Петраков
Фото: уаф

В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков довикликав 26-річного захисника чеського "Слована" Тараса Качарабу, який на правах оренди виступає за команду "Славія", і 20-річного форварда "Шахтаря" Данила Сікана в національну команду, яка готується до вересневих відбірних матчів ЧС-2022.

Про це Петраков розповів у своєму першому інтерв'ю після призначення.

"Потрібен результат - п'ять ігор, і кожен матч буде фіналом. Зроблю все, що від мене залежить, щоб вийти на чемпіонат світу в Катарі.

Чи будуть довикликані ще якісь гравці? В основній обоймі буде 26 гравців - Тарас Качараба з празької "Славії" і Данило Сікан з "Шахтаря" приєднаються до вже оголошених гравців. До резервного списку я включив Сергія Булеца із "Зорі", - заявив Петраков в інтерв'ю пресслужбі УАФ.

"Перспективи збірної після трьох нічиїх на старті відбору ЧС-2022? Наші шанси хороші. П'ять ігор - це не клубний футбол, тому кожна гра - це фінал. Як на чемпіонаті світу - вийшов на поле, виграв і пройшов далі, ні - поїхав додому. Все, тільки так.

Гравці мене знають, я їх знаю. Ми всі один одного добре знаємо. Я вже розмовляв з гравцями, тож подивимося", - підсумував в.о. головного тренера.

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