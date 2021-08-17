Тренера немає, а список є: відомий склад збірної України на матчі кваліфікації Чемпіонату світу-2022

Рестарт турніру вже в перший день осені.

Фото: Павла Кубанова

Українська асоціація футболу на своєму офіційному сайті оголосила розширений склад збірної України на найближчі матчі кваліфікації Чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Комітет національних збірних включив у заявку 24 футболістів, які братимуть участь у тренувальному зборі перед поєдинками у вересні. Збір команди почнеться 29 серпня.

Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Шахтар"), Андрій Лунін ("Реал").

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі - "Динамо"), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі - "Шахтар"), Едуард Соболь ("Брюгге").

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (всі - "Динамо"), Олександр Зубков, Ігор Харатін (обидва - "Ференцварош"), Тарас Степаненко ("Шахтар"), Руслан Маліновський ("Аталанта"), Андрій Ярмоленко ("Вест Гем"), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті").

Нападники: Роман Яремчук ("Бенфіка"), Артем Довбик ("Дніпро-1").

Зазначимо, в резервний список потрапили Євген Коноплянка, Юхим Конопля, Данило Сікан (усі - "Шахтар"), Євген Макаренко ("Фехервар"), Віктор Коваленко ("Спеція"), Тарас Качараба ("Славія"), Богдан Михайличенко ("Андерлехт"), Владислав Кочергін ("Зоря") .

Нагадаємо, посада головного тренера збірна України залишається вакантною після того, як пішов Андрій Шевченко. Очікувалося, що національну команду очолить Сергій Ребров, однак він не зумів домовитися з нинішнім роботодавцем клубом "Аль-Айн".

Рестарт турніру для нашої збірної відбудеться в Казахстані 1 вересня.

Через три дні "жовто-сині" приймуть на НСК "Олімпійський" чемпіонів світу французів.

У турнірній таблиці групи D Україна займає друге місце з трьома очками після трьох ігор.