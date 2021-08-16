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Мбаппе попросив про зустріч з власником ПСЖ, щоб ініціювати переговори з "Реалом"

Часу до закриття трансферного вікна залишилося мало.

Мбаппе попросив про зустріч з власником ПСЖ, щоб ініціювати переговори з "Реалом"
Кіліан Мбаппе
Фото: EPA/UPG

Гучний і несподіваний перехід Ліонеля Мессі з "Барселони" в "Парі Сен-Жермен" сколихнув трансферний ринок.

Деяких зірок, як-от Поля Погба, це рішення Лео прикувало ще на сезон до "Манчестера Юнайтед".

Натомість Кіліан Мбаппе хоче перейти в "Реал". Французький форвард уже попросив про зустріч з власником ПСЖ Нассером Аль-Хелаїфі, щоб закликати його до переговорів з керівництвом "Королівського клубу", повідомляє marca.com.

22-річний чемпіон світу в складі збірної Франції вже дав зрозуміти керівництву ПСЖ, що не має наміру продовжувати контракт.

У свою чергу Аль-Хелаїфі може вдатися до варіанта з продажем Мбаппе, щоб поліпшити фінансове становище ПСЖ після активної трансферної кампанії. Нагадаємо, віцечемпіони Франції посилилися Джанлуїджі Доннаруммою, Ашрафом Хакімі, Жоржіньо Війнальдумом, Серхіо Рамосом і Ліонелем Мессі.

Правда, троє останніх прийшли в ПСЖ як вільні агенти.

Раніше повідомлялося, що "Реал" розгляне варіант з підписанням Мбаппе після переходу Мессі в ПСЖ.

У минулому сезоні Мбаппе забив 42 м'ячі і віддав 11 результативних передач у 47 матчах за парижан.

Зазначимо, ПСЖ виграв два матчі на старті нового сезону Ліги 1, обігравши "Труа" (2:1) і "Страсбург" (4:2).

"Реал" стартував в Ла Лізі з переконливої перемоги над "Алавесом" (4:1).

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