Сьогодні на "Парк-де-Пренс" пройшла пресконференція Ліонеля Мессі у зв'язку з його переходом у "Парі Сен-Жермен".

Аргентинець розповів, що йому було нелегко залишати "Барселону", але він упевнений, що з паризьким клубом зможе завойовувати трофеї.

"Після стількох років у "Барселоні" було важко йти. Після перших хвилин я очікував першого тренування з ПСЖ. У Парижі мені і моїй родині комфортно. Насамперед я очікую тренувань з командою. Дякую керівництву ПСЖ за швидкий перебіг переговорів, вони йшли досить продуктивно. Повторюю, я дуже радий бути тут, з нетерпінням хочеться вийти на поле. Мені, як і раніше, хочеться грати, хочеться перемагати", - заявив Мессі телеканалу PSG TV.

"Упевнений, ПСЖ - це клуб, який може завоювати трофеї. Ось чому я перейшов сюди. Для багатьох мій переїзд у Париж був сюрпризом. Дякую за теплий прийом, мені буде комфортно грати в ПСЖ", - упевнений Лео.

Крім того, Ліонель розповів, як Неймар вплинув на його перехід у ПСЖ.

"Звичайно, в роздягальні в мене вже є друзі. Команда сильна, дозволяє домогтися цілей. Ми знову разом - я, Неймар, Паредес, Ді Марія. Я знаю всіх гравців у роздягальні. Звичайно, Неймар зіграв важливу роль", - сказав Мессі на пресконференції.

При цьому аргентинець не знає, коли проведе свій дебютний матч за парижан.

"Якщо чесно, я не знаю. У мене була відпустка. Я вчора говорив з технічним штабом, потрібно почати тренуватися, старанно працювати. Постараюся вийти якомога швидше. Коли тренерський штаб вирішить, що я готовий, я вийду на поле", - зазначив Ліонель.

Водночас Мессі заявив, що буде дуже дивно грати в Барселоні, але за іншу команду.

"Звичайно, рішення піти з "Барселони" було непростим. Це мій дім, я з дитячих років там грав. Тепер я приєднався до дуже сильної команди. Я люблю перемагати, це важлива мета. Ми хочемо добиватися все більш амбітних цілей. Було б приємно зустрітися з гравцями "Барселони". Буде дуже дивно грати в Барселоні, але за іншу команду", - підкреслив Мессі на пресконференції.

🤯 The moment Leo Messi met with the 🔴🔵 fans! #PSGxMESSIpic.twitter.com/x30NhCRQEx — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 11, 2021

Угода з 34-річною легендою "Барси" розрахована на два роки з опцією продовження ще на один сезон.