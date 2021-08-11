Українську школярку офіційно визнали генієм у США
Українську школярку офіційно визнали генієм у США
На Софійській площі у Києві влаштували дрифт, мерія поскаржилась в поліцію (оновлено)
На Софійській площі у Києві влаштували дрифт, мерія поскаржилась в поліцію (оновлено)
Чому вакцини працюють. І як вас намагаються переконати, що ні
Чому вакцини працюють. І як вас намагаються переконати, що ні
​У Росії губернатор Калмикії побив ватажка бойовиків "ДНР" Трапезникова
​У Росії губернатор Калмикії побив ватажка бойовиків "ДНР" Трапезникова
Євген Глібовицький: «Втрата Радянського Союзу – це найкраще, що з нами сталося». Серія «Transition Dialogue»
Євген Глібовицький: «Втрата Радянського Союзу – це найкраще, що з нами сталося». Серія «Transition Dialogue»
У колонії "ДНР" вбили трьох засуджених українців, серед яких чемпіон України з дзюдо Євген Сотников
У колонії "ДНР" вбили трьох засуджених українців, серед яких чемпіон України з дзюдо Євген Сотников
Білоруський протест і крах ілюзій
Білоруський протест і крах ілюзій
Колишній нардеп Лев Підлісецький помер у віці 44 років
Колишній нардеп Лев Підлісецький помер у віці 44 років
Легенду радянського та українського кіно Володимира Талашка звинуватили в харасменті
Легенду радянського та українського кіно Володимира Талашка звинуватили в харасменті
ГоловнаСпорт

Мессі дав перше розширене інтерв'ю як гравець ПСЖ

Аргентинець не знає, коли проведе свій дебютний матч за парижан.

Мессі дав перше розширене інтерв'ю як гравець ПСЖ
Ліонель Мессі
Фото: France24

Сьогодні на "Парк-де-Пренс" пройшла пресконференція Ліонеля Мессі у зв'язку з його переходом у "Парі Сен-Жермен".

Аргентинець розповів, що йому було нелегко залишати "Барселону", але він упевнений, що з паризьким клубом зможе завойовувати трофеї.

"Після стількох років у "Барселоні" було важко йти. Після перших хвилин я очікував першого тренування з ПСЖ. У Парижі мені і моїй родині комфортно. Насамперед я очікую тренувань з командою. Дякую керівництву ПСЖ за швидкий перебіг переговорів, вони йшли досить продуктивно. Повторюю, я дуже радий бути тут, з нетерпінням хочеться вийти на поле. Мені, як і раніше, хочеться грати, хочеться перемагати", - заявив Мессі телеканалу PSG TV.

"Упевнений, ПСЖ - це клуб, який може завоювати трофеї. Ось чому я перейшов сюди. Для багатьох мій переїзд у Париж був сюрпризом. Дякую за теплий прийом, мені буде комфортно грати в ПСЖ", - упевнений Лео.

Крім того, Ліонель розповів, як Неймар вплинув на його перехід у ПСЖ.

"Звичайно, в роздягальні в мене вже є друзі. Команда сильна, дозволяє домогтися цілей. Ми знову разом - я, Неймар, Паредес, Ді Марія. Я знаю всіх гравців у роздягальні. Звичайно, Неймар зіграв важливу роль", - сказав Мессі на пресконференції.

При цьому аргентинець не знає, коли проведе свій дебютний матч за парижан.

"Якщо чесно, я не знаю. У мене була відпустка. Я вчора говорив з технічним штабом, потрібно почати тренуватися, старанно працювати. Постараюся вийти якомога швидше. Коли тренерський штаб вирішить, що я готовий, я вийду на поле", - зазначив Ліонель.

Водночас Мессі заявив, що буде дуже дивно грати в Барселоні, але за іншу команду.

"Звичайно, рішення піти з "Барселони" було непростим. Це мій дім, я з дитячих років там грав. Тепер я приєднався до дуже сильної команди. Я люблю перемагати, це важлива мета. Ми хочемо добиватися все більш амбітних цілей. Було б приємно зустрітися з гравцями "Барселони". Буде дуже дивно грати в Барселоні, але за іншу команду", - підкреслив Мессі на пресконференції.

Угода з 34-річною легендою "Барси" розрахована на два роки з опцією продовження ще на один сезон.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також