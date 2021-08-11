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Визначилися всі учасники плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів

Залишилося подолати останній бар'єр до групової стадії турніру.

Фото: уєфа

Напередодні відбулися поєдинки у відповідь третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, які визначили дюжину команд, які посперечаються за вихід у груповий етап турніру.

Відзначимо, що тираспольський "Шериф", який очолює український фахівець Юрій Вернидуб, зіграє проти загребського "Динамо".

Усі пари плей-оф:

  • "Шериф" (Молдова) - "Динамо" Загреб (Хорватія)
  • "Зальцбург" (Австрія) - "Брондбю" (Данія)
  • "Янг Бойз" (Швейцарія) - "Ференцварош" (Угорщина)
  • "Мальмe" (Швеція) - "Лудогорець" (Болгарія)
  • "МОНАКО" (ФРАНЦІЯ) - "ШАХТАР" (УКРАЇНА)
  • "Бенфіка" (Португалія) - ПСВ (Нідерланди).

Перші матчі цієї стадії відбудуться 17 і 18 серпня. Поєдинки у відповідь пройдуть 24 і 25 серпня.

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