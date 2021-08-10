Стало відомо, чому Мессі не може поки що підписати контракт із ПСЖ

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі продовжує переговори щодо нового контракту з "Парі Сен-Жерменом".

Каменем спотикання стали відрахування за використання іміджевих прав, повідомляє "Спорт-Экспресс" з посиланням на обізнаного із ситуацією журналіста Адріана Греньє.

Оскільки 34-річний форвард погодився на меншу суму особистого контракту, то хоче отримувати більше відрахувань за іншими пунктами.

Нагадаємо, 5 серпня "Барселона" оголосила, що Мессі покидає її. Футболіст виступав за команду протягом усієї кар'єри, починаючи з 2003 року.

Новий договір з Мессі не підписали через "фінансові і структурні причини", а також через регламент іспанської Ла Ліги.

Разом із каталонським клубом Лео завоював 35 трофеїв. На рахунку аргентинця 672 голи і 305 гольових передач у 778 матчах.