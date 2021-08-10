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Стало відомо, чому Мессі не може поки що підписати контракт із ПСЖ

Каменем спотикання стали відрахування за використання іміджевих прав

Стало відомо, чому Мессі не може поки що підписати контракт із ПСЖ
Ліонель Мессі
Фото: Instagram

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі продовжує переговори щодо нового контракту з "Парі Сен-Жерменом".

Каменем спотикання стали відрахування за використання іміджевих прав, повідомляє "Спорт-Экспресс" з посиланням на обізнаного із ситуацією журналіста Адріана Греньє.

Оскільки 34-річний форвард погодився на меншу суму особистого контракту, то хоче отримувати більше відрахувань за іншими пунктами.

Нагадаємо, 5 серпня "Барселона" оголосила, що Мессі покидає її. Футболіст виступав за команду протягом усієї кар'єри, починаючи з 2003 року.

Новий договір з Мессі не підписали через "фінансові і структурні причини", а також через регламент іспанської Ла Ліги.

Разом із каталонським клубом Лео завоював 35 трофеїв. На рахунку аргентинця 672 голи і 305 гольових передач у 778 матчах.

Фото: ФК "Барселона"

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