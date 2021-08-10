У Чернігові на стадіоні ім. Юрія Гагаріна відбувся матч третього туру Української прем'єр-ліги, в якому місцева "Десна" приймала "Інгулець".

Забивши в ендшпілі поєдинку два м'ячі, господарі здобули перемогу - 2:0. Дублем відзначився Денис Безбородько, який вийшов на заміну.

"Десна" очолила турнірну таблицю УПЛ зі 100-відсотковим результатом.

Зазначимо, що без втрат іде ще один клуб - чемпіон України "Динамо", однак підлеглі Мірчі Луческу провели на один матч менше і мають в активі 6 очок.

Стільки само очок набрали ще кілька колективів: "Шахтар", "Металіст 1925" і "Олександрія".

На очко більше мають "Ворскла" і "Дніпро-1".

Завтра "Динамо" проведе свій пропущений матч проти "Миная".

Огляд матчу "Десна" - "Інгулець".