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Іспанське ЛГБТ-спільнота звинуватило українця Зозулю в фашизмі

Роман перейшов в "Фуенлабрада".

Іспанське ЛГБТ-спільнота звинуватило українця Зозулю в фашизмі
Роман Зозуля
Фото: as.com

ЛГБТ-співтовариство Fuenla Entiende звернулося до керівництва іспанського клубу "Фуенлабрада" з вимогою розірвати контракт з українським нападаючим Романом Зозулею, повідомляє sport.ua.

"Зозуля публічно підтримував українське воєнізоване формування, яке пов'язане з радикальними організаціями, а в соціальних мережах позував на тлі нацистської нумерології. Крім того, Зозулю на матчах публічно підтримували політичні лідери ультраправої іспанської партії VOX", - йдеться в заяві Fuenla Entiende.

"У всьому світі відомо, що люди з поглядами Зозулі нетерпимі до інакомислення і схильні здійснювати напади на іммігрантів і представників сексуальних меншин.

У нашому місті, який є еталоном захисту прав людини, не місце подібним фашистським, ксенофобським і гомофобським ідеям і цінностям, які не мають нічого спільного зі спортивними цінностями і суперечать цінностям, які місто Фуенлабрада будував і відстоював протягом багатьох років", - зазначено в заяві.

Раніше фанати португальського "Ешторіла" і іспанського "Алькоркона" не дали клубам підписати контракти із Зозулею.

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