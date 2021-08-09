Сьогодні матчем "Десна" - "Інгулець" завершується третій тур Української прем'єр-ліги.

Напередодні в Запоріжжі на "Славутич-Арена" чемпіон України "Динамо" в захоплюючому по драматургії матчі мінімально обіграло номінальних господарів луганську "Зорю" - 2:1.

На 18-й хвилині захисник гостей Олександр Сирота відкрив рахунок в матчі - 1:0.

На 71-й хвилині арбітр зустрічі Анатолій Абдула призначив пенальті у ворота "Зорі", однак Карлос Де Пена не зміг переграти голкіпера Микиту Шевченка.

Через 5 хвилин був призначений 11-метровий вже в ворота "Динамо". Однак і в цей раз гравець не зміг його реалізувати - після удару Дениса Фаворова м'яч прийняла штанга.

На 80-й хвилині Віталій Буяльський подвоїв перевагу киян - 2:0.

Встановив остаточний рахунок в матчі на 90+4 хвилині, Овусу Фрімпонг, який вийшов кількома хвилинами раніше на заміну - 2:1.

Таким чином,"Динамо" здобуло свою другу перемогу в поточному розіграші (маючи гру в запасі) і 650-ту перемогу в чемпіонатах України, ставши першим клубом, який досяг цього рубежу. 355 раз кияни домагалися успіху дому та 295 - в гостях, інформує sport.ua.

Крім того, динамівці відсвяткували 30-ту перемогу у всіх турнірах під керівництвом Мірчі Луческу. З румунським тренером "біло-сині" виграли 22 зустрічі в УПЛ, 5 - в єврокубках, 2 - в Кубку України і 1 - в Суперкубку України.

Відзначимо, що "Шахтар" свій матч 3-го туру УПЛ сенсаційно програв вдома "Олександрії" - 1:2.