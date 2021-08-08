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Олімпійські ігри-2020 у Токіо завершилися: Париж перехопив естафету

Олімпійський прапор передали очільниці французької столиці.

Передача олімпійського прапора Франції
Фото: ЕРА/UPG
Передача олімпійського прапора Франції

У Токіо в неділю, 8 серпня, завершилися Олімпійські ігри-2020.

Як пише Німецька хвиля, після яскравої церемонії закриття о 22:07 за місцевим часом президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах оголосив ігри закритими.

Це були "ігри надії, солідарності та миру. У ці важкі часи ви даруєте світу найдорожчий подарунок – надію. Вперше з початку пандемії увесь світ зібрався разом", – сказав Бах у заключній промові. Згодом загасили олімпійський вогонь.

Як і під час церемонії відкриття, біля стадіону на мирний протест зібралася невелика група людей.

Олімпійський прапор передали міській голові Парижа Анн Ідальго, оскільки наступні Олімпійські ігри відбудуться у 2024 році у французькій столиці.

Парижани слідкують за передачею прапора Олімпіади
Фото: ЕРА/UPG
Парижани слідкують за передачею прапора Олімпіади

Зазначимо, Олімпіада в Токіо відбулася за жорстких карантинних заходів. На трибунах не було глядачів, а спортсменам забороняли виходити в місто.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, Україну на Олімпіаді представляли 153 олімпійці у 25 видах спорту і 30 дисциплінах, наші спортсмени вибороли 19 медалей: одну золоту, 6 срібних і 12 бронзових, і в підсумку наша збірна посіла 44-е місце в медальному заліку.

Найбільше золотих медалей у США – 39, друге місце у Китаю - 38, а третє у японців – господарів Олімпіади - 27.

За кількістю медалей також попереду збірна США - 113, на другому - Китай (88), а ось третє місце посіла команда Російського олімпійського комітету - 71.

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