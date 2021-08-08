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Фінал Олімпіади-2020: Україна здобула у Токіо 19 медалей

Українські спортсмени вибороли одну золоту, 6 срібних і 12 бронзових медалей.

Фінал Олімпіади-2020: Україна здобула у Токіо 19 медалей

Українська збірна стала 44-ою у загальному медальному заліку Олімпійських ігор-2020 у Токіо, які завершуються у неділю, 8 серпня.

Найбільше золотих медалей у США – 39, друге місце у Китаю - 38, а третє у японців – господарів Олімпіади - 27.

По кількості медалей також попереду збірна США - 113, на другому - Китай (88), а ось третє місце посіла команда Російського олімпійського комітету - 71.

Збірна України виборола 19 медалей: одну золоту, 6 срібних і 12 бронзових, і в підсумку посіла 44-е місце в медальному заліку.

Ще 23 українця зупинились буквально в кроці від п'єдесталу, посівши 4-6 місця у фінальних змаганнях, повідомили у Національному олімпійському комітеті України.

“В Токіо українці суттєво перевершили результат Ріо-де-Жанейро-2016, коли було здобуто 11 олімпійських медалей (2 золоті, 4 срібних та 5 бронзових нагород), незважаючи на те, що команда була представлена більшою кількістю атлетів (206)”, – йдеться у повідомленні.

Українські медалісти ХХХІІ літніх Олімпійських ігор.

Єдине “золото” взяв Жан Беленюк (греко-римська боротьба, 87 кг).

“Срібло” вибороли:

- Михайло Романчук (плавання, 1500 м вільним стилем),

- Парвіз Насібов (греко-римська боротьба, 67 кг),

- Анжеліка Терлюга (карате, до 55 кг),

- Людмила Лузан та Анастасія Четверікова (веслування на байдарках і каное, каное-двійка, 500 м),

- Олександр Хижняк (бокс, до 75 кг),

- Олена Старікова (велоспорт-трек, спринт).

“Бронзу” здобули:

- Дар'я Білодід (дзюдо, 48 кг),

- Ігор Рейзлін (фехтування, шпага),

- Олена Костевич та Олег Омельчук (кульова стрільба, мікст),

- Михайло Романчук (плавання, 800 метрів вільним стилем),

- Еліна Світоліна (теніс),

- Алла Черкасова (жіноча боротьба, 68 кг),

- Ірина Коляденко (жіноча боротьба, 62 кг),

- Марта Федіна та Анастасія Савчук (артистичне плавання, дует),

- Людмила Лузан (веслування на байдарках і каное, каное-одиночка, 200 м),

- Станіслав Горуна (карате, до 75 кг),- Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Марта Федіна, Аліна Шинкаренко, Єлизавета Яхно (артистичне плавання, група),

- Ярослава Магучіх (легка атлетика, стрибки у висоту).

Нагадаємо, змагання Олімпіади-2020 тривали на спортивних аренах Токіо з 23 липня.

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