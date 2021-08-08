В останній день Олімпіади українка Олена Старікова взяла “срібло” на велотреку

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

У завершальний день Олімпійський ігор-2020 у Токіо українка Олена Старікова взяла “срібло” у спринті на велотреку.

Старікова поступилася Келсі Мітчелл з Канади.

Українську спортсменку привітав президент Володимир Зеленський.

“Наша Олена Старікова зробила гучний акорд! Справжня львівська "ракета" показала світовий клас у спринті на велотреку, взявши "срібло"!”, – написав він у Твіттері.

Президент додав: “пишаємося (Україна, – ред.) тобою й усіма нашими олімпійцями! Ви принесли збірній 19 медалей, прославили Україну та себе!”.

🇺🇦🥈🚴‍♀️🏆Олена Старікова - віцечемпіонка Токіо-2020!!!



Маємо приємні новини з олімпійського велотреку Ідзу. Олена Старікова здобуває срібло в індивідуальному спринті і приносить Україні 19-ту нагороду Ігор XXXII Олімпіади у Токіо.



Молодець, пишаємося!!! 💙💛@tokyo2020 pic.twitter.com/YG5norVD1G — НОК України (@OlympicUA) August 8, 2021

У результаті Україна виборола на літніх Олімпійських іграх-2020 в Токіо 19 медалей: одну золоту, шість срібних і дванадцять бронзових.