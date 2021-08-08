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В останній день Олімпіади українка Олена Старікова взяла “срібло” на велотреку

В активі України 19 медалей.

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

У завершальний день Олімпійський ігор-2020 у Токіо українка Олена Старікова взяла “срібло” у спринті на велотреку.

Старікова поступилася Келсі Мітчелл з Канади.

Українську спортсменку привітав президент Володимир Зеленський.

“Наша Олена Старікова зробила гучний акорд! Справжня львівська "ракета" показала світовий клас у спринті на велотреку, взявши "срібло"!”, – написав він у Твіттері.

Президент додав: “пишаємося (Україна, – ред.) тобою й усіма нашими олімпійцями! Ви принесли збірній 19 медалей, прославили Україну та себе!”.

У результаті Україна виборола на літніх Олімпійських іграх-2020 в Токіо 19 медалей: одну золоту, шість срібних і дванадцять бронзових.

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