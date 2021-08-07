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Ярослава Магучіх принесла Україні 18-ту олімпійську медаль

Українка виборола "бронзу".

Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Українка Ярослава Магучіх виграла бронзову медаль у стрибках у висоту на Олімпійських іграх-2020 у Токіо.

“Субота щедра для нашої збірної на олімпійські нагороди. Дякую Ярославі Магучіх за здобуття для України “бронзи” в стрибках у висоту. Всього у збірної України вже 18 медалей. Вперед до нових вершин!”, – написав у Твіттері президент України Володимир Зеленський.

19-річна українка показала результат в 2,00 м.

Перемогла триразова чемпіонка світу росіянка Марія Ласіцкене (2,04 м), "срібло" у австралійки Ніколи Макдермот - 2,02 м.

Інші українки у цій дисципліні Ірина Геращенко та Юлія Левченко посіли четверте і восьме місце відповідно.

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