Український боксер Олександр Хижняк, який виступає у ваговій категорії до 75 кг, в фіналі Олімпійських ігор в Токіо програв нокаутом в заключному раунді бразильцю Еберта та Консейсау Соузі і завоював срібну медаль Олімпіади.
Після перших двох раундів українець за рішенням суддів вигравав за очками.
Третій раунд почався з активності суперника.
У свою чергу, Хижняк не збирався віддавати бразильцеві ініціативу. Пішла відкрита рубка, в результаті якої українець за півтори хвилини до завершення раунду пропустив лівий боковий на зустріч і виявився на канвасе.
Рефері миттєво завершив бій, не давши Олександру можливість на відновлення, зафіксувавши нокаут.
Фаворит финала в весе до 75 кг украинец Александр Хижняк по прозвищу «Полтавский танк» сенсационно проиграл бразильцу Соузе нокаутом. Поверить в это не мог даже сам бразилец pic.twitter.com/uSsmEOevP7— Ученик Штирлица (@moments_Spring) August 7, 2021