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Надія України на "золото" Олімпіади-2020 Хижняк програв нокаутом в фіналі

Олександр не зміг повторити на Іграх успіх Ломаченка, Усика і Кличка.

Фото: нок

Український боксер Олександр Хижняк, який виступає у ваговій категорії до 75 кг, в фіналі Олімпійських ігор в Токіо програв нокаутом в заключному раунді бразильцю Еберта та Консейсау Соузі і завоював срібну медаль Олімпіади.

Після перших двох раундів українець за рішенням суддів вигравав за очками.

Третій раунд почався з активності суперника.

У свою чергу, Хижняк не збирався віддавати бразильцеві ініціативу. Пішла відкрита рубка, в результаті якої українець за півтори хвилини до завершення раунду пропустив лівий боковий на зустріч і виявився на канвасе.

Рефері миттєво завершив бій, не давши Олександру можливість на відновлення, зафіксувавши нокаут.

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