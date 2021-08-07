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Українки Лузан і Четверікова виграли "срібло" Олімпіади в греблі на каное-двійці

Це четверта срібна медаль збірної України на Іграх в Токіо.

Фото: EPA/UPG

Українки Людмила Лузан та Анастасія Четверікова виграли срібну медаль Олімпійських ігор в Токіо на каное-двійці на дистанції 500 метрів з результатом 1:57.499.

Вони впевнено виграли кваліфікаційну гонку, випередивши найближчих суперниць більше ніж на секунду, а потім і півфінал.

У фінальному запливі вони стали другими, програвши переможцям з Китаю (1:55,495) дві секунди. Бронзову медаль здобули спортсменки з Канади з результатом 1:59,041.

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, що Лузан раніше виграла "бронзу" у каное-одиночці на дистанції 200 метрів.

Загалом збірна України має 1 золоту медаль, 4 срібних та 10 бронзових.

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