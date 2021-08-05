Українська каратистка прокоментувала завоювання срібної медалі Олімпіади-2020

Фото: НОК Анжеліка Терлюга

Сьогодні вперше в програмі Олімпійських ігор відбувся розіграш нагород в карате.

Для українського спорту цей день став особливим. Адже срібний олімпійський здобуток нашої Анжеліки Терлюги є яскравим доказом того, що в Україні карате – не просто популярний вид єдиноборства, а й вид спорту, який розвивається на високому рівні.

Що ж означає ця нагорода для самої одеської каратистки вона розповіла одразу після нагородження.

"Я мріяла про цю медаль, щоправда, сподівалася, що вона буде іншого кольору, але я сьогодні зробила все, що змогла. Вибачте, що не золото. Проте, для мене - це біле золото. Я віддала всю себе за останні 5 років", - цетує Терлюгу пресслужба НОК України.

"Сьогодні я виходила на татамі зі своїми близькими в серці, зі своїми мріями. Думаю, цей день залишиться в моїй пам'яті назавжди", - зазначила українка.