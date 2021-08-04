Вірменин вдарив азербайджанця в борцівському поєдинку за медаль на Олімпіаді-2020

Фото: EPA/UPG Рафік Гусейнов (праворуч)

Скандал стався в греко-римський боротьбі у ваговій категорії до 77 кг між вірменином Карапетом Чаляном і азербайджанцем Рафіком Гусейновим у сутичці за "бронзу" Олімпіади в Токіо, повідомляє "Спорт-Экспресс".

Під час поєдинку арбітр вирішив, що Чалян вдарив свого суперника головою, і зняв з вірменського борця три очки. Вірменські тренери подали скаргу, але її відхилили.

Підсумковий рахунок поєдинку - 4:1 на користь Гусейнова.

Для Азербайджану медаль стала третьою бронзовою на Олімпіаді.

У Вірменії також три медалі, але дві з них срібні (0-2-1), тому Вірменія розташована вище в медальному заліку.

Нагадаємо, український борець Парвіз Насібов сьогодні став срібним призером Олімпіади-2020.

XXXII літні Олімпійські ігри завершаться 8 серпня.