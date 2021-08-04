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Михайло Кохан став четвертим у метанні молота на Іграх у Токіо

20-річний українець був наймолодшим серед суперників.

Михайло Кохан став четвертим у метанні молота на Іграх у Токіо
Михаил Кохан
Фото: facebook.com/eau18ch

Український метальник молота Михайло Кохан не зміг потрапити у трійку призерів Олімпіади-2020.

20-річний Кохан, який був наймолодшим серед суперників, за шість спроб показав 4-й результат (80,39 м).

Перемогу здобув поляк Войцех Новіцкі, який метнув молот на дистанцію 82,52 м. Другий результат - 81,58 - показав норвежець Ейвінд Хенріксен. Третім став поляк Павел Файдек із результатом 81,53.

Нагадаємо, 4 серпня борець Жан Беленюк у фіналі переміг Віктора Лорінца з Угорщини та приніс Україні перше золото Олімпійських ігор у Токіо.

Також сьогодні ще один борець греко-римського стилю Парвіз Насібов виграв для України срібло.

Крім цього, українки Марта Федіна та Анастасія Савчук здобули бронзу серед дуетів у артистичному плаванні, а борчиня Ірина Коляденко стала бронзовою призеркою Олімпіади в категорії до 62 кг.

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