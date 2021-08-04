Фото: EPA/UPG Орельєн Тчуамені

У першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів чеська "Спарта" приймала "Монако" і поступилася - 0:2.

Відкрив рахунок на 37-й хвилині півзахисник Орельєн Тчуамені і миттєво опинився під расистським пресингом фанів празького клубу, які почали вигукувати щось схоже на ухання мавп.

Англійський рефері Майкл Олівер на деякий час зупинив гру, на стадіоні зробили голосове попередження глядачам. Тим часом гравці "Монако" навіть хотіли покинути поле. Утім усе ж вирішили продовжити матч.

Shame on Sparta Prague fans for insulting Aurelien Tchouameni



For calling him monkey



I hope Uefa punishes Sparta Prague for their fans behaviour



Stay Strong Tchouameni pic.twitter.com/aOrZRoCybn — ASMonaco 🇲🇨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@ASMonacoEnglish) August 3, 2021

На післяматчевій пресконференції коуч монегасків Ніко Ковач не залишив без уваги цей неприємний епізод.

"Ми всі спустошені, побачивши, що у XXI столітті такі події все ще відбуваються на футбольному полі і в суспільстві. Ми всі рівні, і ми тут, щоб грати у футбол. Повинен сказати, що дуже пишаюся своїми футболістами, тому що в нас була правильна реакція. Мої гравці були засмучені цією ситуацією, але я сказав їм: ми тут, щоб грати у футбол, ви засмучені, і це неприпустимо, але ми повинні продовжувати гру", - цитує Ковача пресслужба "Монако".

Фото: EPA/UPG Ніко Ковач

"Ми виграли наш матч на полі, а також матч проти расизму. Я думаю, що це найважливіше послання. Важливо сказати, це тільки частина вболівальників, меншість стадіону були винні в цих криках. У перерві ми поговорили з арбітром матчу і тренером "Спарти".

Я сказав йому, що він не несе за це відповідальності, але ми заслуговуємо на повагу. Це важливо, і я дуже сподіваюся, що це більше ніколи не повториться", - зазначив хорватський фахівець.

Додамо, що переможець цієї пари виходить на переможця пари "Шахтар" - "Генк" у боротьбі за право зіграти в груповому раунді ЛЧ.