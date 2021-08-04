У першому матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів чеська "Спарта" приймала "Монако" і поступилася - 0:2.
Відкрив рахунок на 37-й хвилині півзахисник Орельєн Тчуамені і миттєво опинився під расистським пресингом фанів празького клубу, які почали вигукувати щось схоже на ухання мавп.
🎦⚽️— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 3, 2021
L’ouverture du score d’AIR @atchouameni sur cette tête rageuse 💥#SpartaASM | #RoadToChampions pic.twitter.com/HhLRtuRQ1U
Англійський рефері Майкл Олівер на деякий час зупинив гру, на стадіоні зробили голосове попередження глядачам. Тим часом гравці "Монако" навіть хотіли покинути поле. Утім усе ж вирішили продовжити матч.
Shame on Sparta Prague fans for insulting Aurelien Tchouameni— ASMonaco 🇲🇨🏴 (@ASMonacoEnglish) August 3, 2021
For calling him monkey
I hope Uefa punishes Sparta Prague for their fans behaviour
Stay Strong Tchouameni pic.twitter.com/aOrZRoCybn
На післяматчевій пресконференції коуч монегасків Ніко Ковач не залишив без уваги цей неприємний епізод.
"Ми всі спустошені, побачивши, що у XXI столітті такі події все ще відбуваються на футбольному полі і в суспільстві. Ми всі рівні, і ми тут, щоб грати у футбол. Повинен сказати, що дуже пишаюся своїми футболістами, тому що в нас була правильна реакція. Мої гравці були засмучені цією ситуацією, але я сказав їм: ми тут, щоб грати у футбол, ви засмучені, і це неприпустимо, але ми повинні продовжувати гру", - цитує Ковача пресслужба "Монако".
"Ми виграли наш матч на полі, а також матч проти расизму. Я думаю, що це найважливіше послання. Важливо сказати, це тільки частина вболівальників, меншість стадіону були винні в цих криках. У перерві ми поговорили з арбітром матчу і тренером "Спарти".
Я сказав йому, що він не несе за це відповідальності, але ми заслуговуємо на повагу. Це важливо, і я дуже сподіваюся, що це більше ніколи не повториться", - зазначив хорватський фахівець.
Додамо, що переможець цієї пари виходить на переможця пари "Шахтар" - "Генк" у боротьбі за право зіграти в груповому раунді ЛЧ.