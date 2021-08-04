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Стеф Каррі підписав контракт з рекордною зарплатою в історії НБА

Лідер "Голден Стейт" удруге за кар'єру отримує угоду на понад $200 млн.

Стеф Каррі підписав контракт з рекордною зарплатою в історії НБА
Стефан Каррі
Фото: EPA/UPG

Зірка "Голден Стейт Ворріорс" Стефен Каррі підписав новий чотирирічний контракт на 215 млн дол., повідомляє sport.ua.

33-річний баскетболіст став першим гравцем в історії НБА, який підписав за кар'єру як мінімум два контракти на суму понад 200 млн дол.

Новий контракт набуде чинності з сезону-2022/2023. Таким чином, за рік Каррі буде отримувати 52,2 млн дол. Стефен став першим баскетболістом в історії НБА, який зароблятиме понад 50 млн за сезон.

У сезоні 2020/21 Каррі в середньому набирав 32,1 очка і став найкращим бомбардиром НБА.

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