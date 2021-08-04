Ястремську перевірили на детекторі брехні з приводу застосування допінгу

Міжнародна федерація тенісу (ITF) опублікувала повний текст виправдувального рішення в допінговій справі української тенісистки Даяни Ястремської, повідомляє xsport.ua.

В організації заявили, що Ястремська не заперечила наявності в організмі забороненого препарату местеролону. При цьому вона стверджувала, що приймала його несвідомо.

Раніше з'явилася інформація про те, що препарат потрапив в організм українки в результаті сексу з колишнім хлопцем. Хлопець приймав цей препарат, а Даяна нічого про це не знала.

Під час засідань у справі Ястремської комісія вислухала її свідчення і хлопця. За словами Даяни, хлопця і мами тенісистки, пара була разом увечері 23 листопада 2020 року і вранці наступного дня, в день, коли Даяна здала пробу.

Також українка пройшла тест на поліграфі, який на 99% підтвердив слова Ястремської про те, що вона ніколи не приймала допінгу.

При цьому експерти з'ясували, що концентрація препарату в організмі була низькою. Також аналіз зразка волосся показав, що Даяна не приймає препарату.

Зазначимо, що запрошені ендокринологи довели, що немає доказів поліпшення спортивних показників від местеролону.

Нагадаємо, Ястремську тимчасово відсторонили від виступів у листопаді 2020 року, а в червні 2021-го її виправдали.