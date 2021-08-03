Одна з надій України на Олімпіаді-2020 Бех-Романчук залишилася без медалі

Одна з лідерів збірної України з легкої атлетики у стрибках у довжину Марина Бех-Романчук посіла п'яте місце у фіналі Олімпійських ігор-2020.

У попередньому фіналі, де змагалися 12 кращих стрибунів, з результатом 6,88 м українка увійшла в топ-8, який продовжив боротьбу за медалі.

Однак у фіналі Бех-Романчук заступила всі три спроби і за підсумком найкращого стрибка (6,88 м) посіла п'яте місце.

А олімпійською чемпіонкою стала німкеня Маланка Міхамбо з результатом рівно 7,00 м, "срібло" завоювала американка Бріттні Різ, "бронза" - у нігерійки Есе Бруме, причому обом спортсменкам вдався стрибок на 6,97 м.