СБУ нейтралізувала "силовий осередок" проросійського ГО, яке контролював нардеп Кива
СБУ нейтралізувала "силовий осередок" проросійського ГО, яке контролював нардеп Кива
Андрій Шевченко продовжить кар'єру тренера в клубі, – президент УАФ
Андрій Шевченко продовжить кар'єру тренера в клубі, – президент УАФ
Американський законодавець заявив про докази витоку коронавірусу з лабораторії в Ухані
Американський законодавець заявив про докази витоку коронавірусу з лабораторії в Ухані
Керівника Білоруського дому в Україні знайшли повішеним у Києві (оновлено)
Керівника Білоруського дому в Україні знайшли повішеним у Києві (оновлено)
У медальному заліку Олімпіади-2020 відбулися значні зміни
У медальному заліку Олімпіади-2020 відбулися значні зміни
Літак Ryanair учетверте вилетів без пасажирів із польського аеропорту
Літак Ryanair учетверте вилетів без пасажирів із польського аеропорту
У Києві зник директор Білоруського дому в Україні Віталій Шишов (оновлено)
У Києві зник директор Білоруського дому в Україні Віталій Шишов (оновлено)
​Україна незабаром буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян, - Радуцький
​Україна незабаром буде змушена впроваджувати обмеження для невакцинованих громадян, - Радуцький
Співробітник УДО відправив у реанімацію танцюриста Дорофєєвої (оновлено)
Співробітник УДО відправив у реанімацію танцюриста Дорофєєвої (оновлено)
ГоловнаСпорт

Одна з надій України на Олімпіаді-2020 Бех-Романчук залишилася без медалі

Марина зайняла лише п'яте місце.

Одна з надій України на Олімпіаді-2020 Бех-Романчук залишилася без медалі
Марина Бех-Романчук
Фото: НОК

Одна з лідерів збірної України з легкої атлетики у стрибках у довжину Марина Бех-Романчук посіла п'яте місце у фіналі Олімпійських ігор-2020.

У попередньому фіналі, де змагалися 12 кращих стрибунів, з результатом 6,88 м українка увійшла в топ-8, який продовжив боротьбу за медалі.

Однак у фіналі Бех-Романчук заступила всі три спроби і за підсумком найкращого стрибка (6,88 м) посіла п'яте місце.

А олімпійською чемпіонкою стала німкеня Маланка Міхамбо з результатом рівно 7,00 м, "срібло" завоювала американка Бріттні Різ, "бронза" - у нігерійки Есе Бруме, причому обом спортсменкам вдався стрибок на 6,97 м.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також