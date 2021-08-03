На Олімпіаді-2020 зафіксовано третій випадок застосування допінгу

Грузинський штовхач ядра Бенік Абрамян відсторонений від участі в Олімпійських іграх-2020 за порушення антидопінгових правил, повідомляє пресслужба Міжнародного агентства допінг-тестування.

У допінг-пробі 36-річного 115-кілограмового атлета, яку він здав 31 липня, виявлено дегідрохлорметил-тестостерон, метандієнон і тамоксифен.

Абрамян мав сьогодні виступати на Іграх.

Відзначається, що Абрамян тимчасово відсторонений і має право на розтин проби Б.

Це третій випадок допінгу на Олімпіаді в Токіо.

Першою від участі в ОІ-2020 через допінг відсторонили українську тріатлоністку Юлію Єлістратову, яка 5 червня здала позитивний результат на еритропоетин.

Потім була дискваліфікована нігерійська легкоатлетка Блессінг Окагбаре, яка вийшла в півфінал змагань на дистанції 100 м, вигравши свій кваліфікаційний забіг. Але напередодні півфіналу Незалежний орган боротьби з негативними явищами в легкій атлетиці (AIU) повідомив, що в пробі Окагбаре від 19 липня було виявлено гормон росту.