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На Олімпіаді-2020 зафіксовано третій випадок застосування допінгу

Попався грузинський штовхач ядра.

На Олімпіаді-2020 зафіксовано третій випадок застосування допінгу
Бенік Абрамян
Фото: life.ru

Грузинський штовхач ядра Бенік Абрамян відсторонений від участі в Олімпійських іграх-2020 за порушення антидопінгових правил, повідомляє пресслужба Міжнародного агентства допінг-тестування.

У допінг-пробі 36-річного 115-кілограмового атлета, яку він здав 31 липня, виявлено дегідрохлорметил-тестостерон, метандієнон і тамоксифен.

Абрамян мав сьогодні виступати на Іграх.

Відзначається, що Абрамян тимчасово відсторонений і має право на розтин проби Б.

Це третій випадок допінгу на Олімпіаді в Токіо.

Першою від участі в ОІ-2020 через допінг відсторонили українську тріатлоністку Юлію Єлістратову, яка 5 червня здала позитивний результат на еритропоетин.

Потім була дискваліфікована нігерійська легкоатлетка Блессінг Окагбаре, яка вийшла в півфінал змагань на дистанції 100 м, вигравши свій кваліфікаційний забіг. Але напередодні півфіналу Незалежний орган боротьби з негативними явищами в легкій атлетиці (AIU) повідомив, що в пробі Окагбаре від 19 липня було виявлено гормон росту.

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