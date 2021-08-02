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Збірна України посіла перше командне місце на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств серед юнаків

Таким чином Україна випередила команди з США та Росії.

Збірна України посіла перше командне місце на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств серед юнаків
Національна збірна України зі змішаних єдиноборств ММА
Фото: http://mma.org.ua/

Збірна України посіла перше командне місце на Чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей, юнаків та юніорів, який завершився у Болгарії. 

Про це у Facebook повідомляє пресслужба Національної федерації MMA України.

Зазначається, що представники збірної України здобули 17 золотих, 18 срібних та 17 бронзових медалей,посівши перше місце у командному заліку.

Таким чином Україна випередила команди з США та Росії.

Змагання тривали у столиці Болгарії - Софії з 30 липня по 1 серпня. Загалом у турнірі взяли участь команди з 23 країн.

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