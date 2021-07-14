Вибори у Болгарії виграла партія шоумена Трифонова

"Є такий народ" набрала 24,08% голосів.

На дострокових парламентських виборах у Болгарії перемогла партія телеведучого та співака Славі Трифонова "Є такий народ" (ИТН).

Про це повідомляє "Європейська правда".

За результатами підрахунків 100% протоколів з виборчих дільниць, партія Трифонова набрала 24,08% голосів, в абсолютних показниках - 657 824 голосів.

Друге місце посіла коаліція ГЕРБ-СДС (Громадяни за європейський розвиток Болгарії - Союз демократичних сил) експрем'єра Бойко Борисова - 23,51%, 642 165 голосів.

Таким чином, партія "Є такий народ" випередила коаліцію ГЕРБ-СДС всього на 15 759 голосів, або 0,57%.

Третє місце на виборах посіла Болгарська соціалістична партія ("БСП для Болгарії") з 13,39% голосів. Коаліція на чолі із "Демократичною Болгарією" отримала 12,64% голосів.

Партію турецької меншини Рух за права та свободи (ДПС) підтримали 10,71% виборців, партію "Вставай! Мафія геть!" - 5,01%.

Після розподілу мандатів "Є такий народ" матиме 62 депутатів. ГЕРБ матиме на одного менше – 61.

Партії ИТН, "Демократична Болгарія" і "Вставай! Мафія геть!", які теоретично могли об'єднатися заради коаліції, сумарно отримують 111 місць в новому парламенті. Однак для формування коаліції потрібні 120 мандатів.

Одразу після виборів Трифонов заявив, що партія "Є такий народ" не вступить в коаліцію з жодною партією та самостійно візьме на себе політичну відповідальність за формування незалежного уряду, який буде складатися з експертів.

За даними екзит-полів, перемогу у виборах мала отримати партія експрем'єра Борисова.

Нагадаємо, що президент Болгарії Румен Радев розпустив попереднє скликання Національних зборів, після того як вибори призвели до фрагментованого складу парламенту, що не зміг створити уряд.