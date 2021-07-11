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Болгарія проводить дострокові вибори до парламенту

Попередні вибори відбулися на початку квітня.

Фото: ЕРА/UPG

У Болгарії в неділю, 11 липня, тривають дострокові парламентські вибори. Попередні вибори відбулися на початку квітня.

Про це пише Німецька хвиля.

Президент Болгарії Румен Радев мусив їх оголосити після того, як жодна з партій не змогла сформувати коаліцію.

Правоцентристська партія експрем'єр-міністра Болгарії Бойка Борисова "ГЕРБ" (Громадяни за європейський розвиток Болгарії) може послабити позиції перед новою партією "Є такий народ". Її заснував у 2020 році співак і телеведучий Славі Тріфонов.

На виборах у квітні "ГЕРБ" перемогла. За цю партію проголосували близько 26% виборців. Однак "ГЕРБ" не знайшла партнерів для формування уряду. "Є такий народ" уперше брала участь у виборах і фінішувала другою з результатом у 18% голосів. Третє місце посіла Болгарська соціалістична партія з 15% голосів.

Бойко Борисов голосує на виборах
Фото: ЕРА/UPG
Бойко Борисов голосує на виборах

Фото: ЕРА/UPG

Попередній болгарський уряд, сформований коаліцією "ГЕРБ" і націоналістів, з літа 2020 року жорстко критикували через звинувачення в корупції. Країною прокотилася хвиля антиурядових протестів.

На цьому тлі Борисов тоді заявив, що не висуватиме вчетверте свою кандидатуру на посаду глави уряду, аби не розколювати суспільство, і запропонує іншу кандидатуру, яка матиме "дуже чітке орієнтування на НАТО". Однак знайти партнерів по коаліції партії Борисова так і не вдалося.

Тим часом дві головні опозиційні партії навіть не спробували сформувати коаліцію. У президента Радева не залишилося інших варіантів, окрім як оголосити нові вибори до парламенту.

Нагадаємо, у неділю, 11 липня дострокові парламентські вибори також відбуваються у Молдові.

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