​Франція сподівається, що Росія не втручатиметься у президентські вибори, - соратники Макрона

Французьке керівництво сподівається, що Росія не втручатиметься у президентські вибори в Республіці у 2022 році, однак не має ілюзій щодо тих практик хакерських та інформаційних атак, які застосовує РФ щодо інших країн.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю LB.ua заявив депутат Національних зборів Франції, один із найближчих соратників президента Республіки Емманюеля Макрона П’єр Персон.

"У 2017 і 2018 роках під час зустрічі з керівництвом РФ президент Макрон чітко висловив позицію, що подібне втручання неприпустимо. Я сподіваюся, що у 2022 році ці факти не повторяться. Разом з тим я думаю, що не треба створювати собі ілюзій стосовно тих практик, які сьогодні існують", - сказав політик.

Інший представник партії Макрона "Вперед, Республіко", секретар комісії із закордонних справ парламенту Франції Буон Тан, наголосив, що Росія з кожним роком усе більше виділяє грошей на втручання в систему безпеки інших держав. Політик вважає, що Франція має до цього адаптуватися.

"Нам справді не слід обманюватися стосовно таких практик втручання. Ми бачимо, що Росія (і не тільки вона) вкладає на цьому напряму більше зусиль та ресурсів. Франція так само адаптується, підвищуючи свій потенціал захисту та методи протидії", - зазначив Тан.

Разом з тим, як зауважує Персон, який, до речі, став мішенню російських хакерів на виборах президента у 2017 році, Франції для протидії Росії може знадобитися досвід України щодо встановлення цифрових систем безпеки.

Нагадаємо, у 2017 році після першого туру виборів у Франції Макрон звинувачував Росію у втручанні в його кампанію за допомогою кібернападів і відмовлявся надати акредитацію російським медіа RT і Sputnik, звинувативши їх у публікації фейкових новин.

На початку 2018 року в Європарламенті закликали ввести санкції проти РФ через втручання хакерів у вибори.