Російський спортивний коментатор Губернієв потрапив до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України

На сьогодні в цьому переліку перебувають 204 особи.

Міністерство культури та інформаційної політики за поданням Служби безпеки України внесло російського спортивного коментатора Дмитра Губернієва до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Мінкультури.

Згідно з оновленим переліком, окрім Губернієва, до списку ввійшли: російський режисер Олег Джураєв, актриса та телеведуча Анна Пєскова і російський актор Роман Юрченко.

На сьогодні в цьому переліку перебувають 204 особи.

Нагадаємо, 23 червня Міністерство культури за поданням СБУ включило російського співака Філіпа Кіркорова до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці. 24 червня у СБУ пояснили, що Кіркорову заборонили в'їзд в Україну через його підтримку окупації Криму Росією.

У неділю, 27 червня Мінкультури знову ж за зверненням СБУ виключило росіянина з цього списку.