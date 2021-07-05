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Російський спортивний коментатор Губернієв потрапив до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України

На сьогодні в цьому переліку перебувають 204 особи.

Російський спортивний коментатор Губернієв потрапив до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України
Фото: golden-news.com

Міністерство культури та інформаційної політики за поданням Служби безпеки України внесло російського спортивного коментатора Дмитра Губернієва до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Мінкультури.

Згідно з оновленим переліком, окрім Губернієва, до списку ввійшли: російський режисер Олег Джураєв,  актриса та телеведуча Анна Пєскова і російський актор Роман Юрченко.

На сьогодні в цьому переліку перебувають 204 особи.

Нагадаємо, 23 червня Міністерство культури за поданням СБУ включило російського співака Філіпа Кіркорова до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці. 24 червня у СБУ пояснили, що Кіркорову заборонили в'їзд в Україну через його підтримку окупації Криму Росією.

У неділю, 27 червня Мінкультури знову ж за зверненням СБУ виключило росіянина з цього списку.

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