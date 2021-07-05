Позиція Макрона свідчить: Франція адекватно оцінює ситуацію, що склалася в Україні

Ми обговорили й чимало економічних питань – від торгівлі до інвестицій; від ринку землі до розвитку IT – сектору. Однак найголовніше – те, що ми разом наблизилися до здійснення однієї заповідної мрії – приїзду президента Франції до України.

Чи втрутиться РФ у майбутні президентські вибори у Франції? Чому Марін Ле Пен – це катастрофа для Європи та України? Як війна в Україні прискорила процеси створення європейської армії? Чи довго чекати Україні вступу в НАТО і чи готова нам тут підставити плече Французька Республіка? На ці питання ви знайдете відповіді у нашому інтерв’ю.

До речі, у наших співрозмовників зовсім немає ілюзій щодо Росії. Ба більше, під час попередньої президентської кампанії у Франції російські хакери зламали поштову скриньку П’єра Персона – щоби завдати удару особисто по Емманюелю Макрону.

Здивувало те, що ці депутати дуже добре орієнтувалися у питаннях як внутрішньої, так і зовнішньої української політики. Вони були в курсі того, як економічно розвивається наша держава і яких збитків Україна зазнала від російської агресії. Це говорить про те, що українсько-французькі відносини значно покращилися, що інтерес до нашої держави у Франції стрімко зростає.

П’єр Персон – друга людина у партії президента Макрона «Республіко, вперед!». Буон Тан – секретар комісії з закордонних справ парламенту Франції. Обидва – депутати Національних зборів Республіки. Обидва – впливові французькі політики, з якими LB.ua вдалося поспілкуватися у ході їхнього візиту до України.

Фото: Lb.ua Буон Тан та П'єр Персон (справа)

«Коли я збирався їхати до України, мені люди говорили: «А, то ти їдеш до Росії»»

Ви вперше відвідали Україну, побували на українських КПВВ поблизу лінії зіткнення, в Маріуполі, в Києві. Скажіть, які ваші враження від нашої держави?

П’єр Персон: Україна – велика країна як з точки зору своєї території, так і історії. Від Києва до Маріуполя ми побачили і відчули велике прагнення до змін, бажання рухатися вперед. Тут, до речі, можна провести паралелі із Францією, адже ми, французи, подекуди маємо схоже прагнення до ефективних трансформацій і ми дуже вимогливі до свого політичного класу.

Я радий, що нині Україна нарешті виборала свою реальну незалежність, хоча і досі змушена відстоювати свій суверенітет, боротися за самовизначення власного народу. Як парламентарі ми хотіли, приїхавши до вас у гості, засвідчити повагу до цих принципів.

Буон Тан: Ми дійсно були враженні активністю українців, особливо молоді. Так само ми побачили країну із яскравою історією. Хоча формально Україна – молода держава, якій лише виповниться 30 років, однак її історичне коріння становить набагато більше цих трьох десятків. Це дуже важливо для будь-якої держави мати історичний багаж.

Французи, зокрема й французькі політики, мають чимало стереотипів щодо України. Чи були якісь кліше у вас і чи розвіялися вони, коли ви приїздили до нас у гості?

П.П.: Ми їхали до України без якихось упереджень чи стереотипів. Ми хотіли поспілкуватися і попрацювати із політиками, з військовими, з економістами і, власне, з бізнесменами, які намагаються просувати Україну вперед. Прагнули усе побачити на власні очі, на місці ознайомитися зі станом справ. Дипломатичні відносини не вибудовуються лише за рахунок довідок та прес-релізів: читаючи їх, неможливо скласти справжні враження про країну.

Фото: Lb.ua П'єр Персон

Б.Т.: Дійсно, коли ви приїжджаєте до Франції, то бачите, що там циркулює багато критичної та упередженої інформації про Україну. Як парламентарі ми часто-густо опиняємося під шквалом такого пресингу. Тож для нас важливо, аби нормально працювати, зрозуміти реалії та зняти цей інформаційний тиск, скласти власне враження, зрозуміти, з якими проблемами насправді стикається Україна. Це і була наша мета поїздки, що відбулася.

У Франції доволі мало знають про Україну. Щоб ви сказали французам – чи варто і чому варто побувати в Україні?

П.П.: У наших двох держав багата спільна історія, яка бере початок з XI століття, коли французький престол посіла київська княгиня Анна Ярославна. Були й інші знакові моменти: французи брали участь у висадці військ Антанти в Одесі під час боротьби із більшовиками у 1917 – 1919 роками (події, які певним чином змінили історію УНР, – LB.ua), будували перші металургійні підприємства у Маріуполі. Нам є що згадувати та плекати. Але найголовніше – нам є над чим спільно працювати в майбутньому.

Із моїм колегою ми якраз працюватимемо над тим, щоби зв’язки між Францією та Україною, особливо економічні, лише поглиблювалися, щоби наша взаємодія розвивалася.

Б.Т.: Коли я збирався їхати до України, мені люди говорили: «А, то ти їдеш до Росії». Це якраз до питання стереотипів та певного нерозуміння ситуації. Ми ж побачили різноманітну, дуже цікаву країну, отримали чимало позитивних вражень – як під час спілкування, так і гастрономічних (сміється). Ми переконалися у тому, що французам дійсно варто відвідувати Україну, різні її регіони.

Фото: Lb.ua Буон Тан

Яке у вас враження від Маріуполя – міста, яке пережило російську окупацію і нині розвивається в рамках українського політичного та економічного контексту?

П.П.: Це місто, яке відроджується. Існує величезна різниця, яка одразу кидається в очі, між Маріуполем та тією зоною, де тривають бойові дії. У Маріуполі ми бачимо жагу до життя та розвитку, чого немає поблизу лінії зіткнення. Це місто, яке має значний потенціал і великі перспективи.

«Україна має потужну промисловість та значний технологічний потенціал»

Минулого року Франція увійшла до топ-10 інвесторів в Україні, посівши шосте місце. Зараз більше 180 французьких компаній працюють на території нашої держави. Як нам збільшити потенціал французьких інвестицій?

П.П.: Є свіжий приклад – нещодавній візит до України міністра економіки, фінансів та відновлення Франції Бруно Ле Мера, за участі якого із главою українського уряду було підписано чотири міжурядові угоди на суму в 1,3 млрд євро. Ці домовленості відкривають велике поле для співпраці між нашими двома державами.

Україна має потужну промисловість та значний технологічний потенціал. Я навіть відчув певну заздрість під час спілкування з очільником міністерства цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Його ініціатива по збільшенню ролі IT у формуванні ВВП України з 3% до 10% – це справжній прорив.

У вас дуже багато молодих IT-спеціалістів, розробників програмного забезпечення. А у французького бізнесу нині спостерігається дефіцит кадрів на цьому напряму. Україна, як мені здається, може вдовольнити цей попит. Ми обов’язково доповідатимемо у парламенті про український потенціал, про ті речі, які досі, на жаль, для французів залишаються невідомими.

Фото: Денис Шмигаль/Telegram Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр економіки, фінансів та відновлення Французької Республіки Бруно Ле Мер під час підписання угоди у Києві, 13 травня 2021 р

Б.Т.: Україна має кілька визначальних переваг: родючі землі, молодь з хорошою освітою і найголовніше – прагнення до змін та розвитку. Важливо, щоби ви доносили інформацію про ті заходи, які вживаються вашою державою для розвитку бізнесу, для залучення інвестицій. У Франції є попит на молодих дослідників у різних галузях економіки, які стрімко розвиваються. Україна тут має значний потенціал.

Що зараз найбільше може зацікавити французький бізнес в Україні, які сфери і галузі економіки?

Б.Т.: Я бачу великий потенціал у сільському господарстві: тут у вас великі ресурси і хороші можливості. Франція має певні здобутки, зокрема, коли йдеться про розвинені технології у секторі тваринництва. Є чимало французьких бізнесменів, які зацікавлені розвиватися на цьому напряму. Однак у них уже бракує власних можливостей для цього на території Республіки. Через це вони їдуть до Сполучених Штатів, де потім створюють конкурентів для європейських, французьких підприємців. Тому ми зацікавлені у тому, щоби в Україні розвивалася ця індустрія, щоби французи сюди вкладали гроші і ваша держава перетворювалася на житницю Європи.

Так само є велика перевага України, яка полягає у тому, що у вас є велика кількість молодого населення, яке є кваліфікованою робочою силою, однак має невелику трудову завантаженість. Думаю, для Франції вигідніше налагоджували виробництво тут, в Україні, а не йти в далеку Азію. Можна залучати українські ресурси для того, щоби налагоджувати більш вигідне виробництво.

П.П.: В Україні відбувається перехід на цифрові технології у галузі державних послуг, тож ви маєте хороший досвід. Франція тут може чимало чого перейняти з точки зору технологій, знань. На цьому напряму наші дві держави мають великий потенціал для співпраці.

Фото: decentralization.gov.ua Робота ЦНАП Гребінківської громади на Київщині

Куди нині український бізнес може інвестувати у Франції?

Б.Т.: Коли ви як бізнесмен або як держава визначаєтесь, куди іти, то однією з найважливіших речей є точка входу на ринок. І в цьому плані Франція є дуже привабливою країною, яка має вигідне географічне розташування. Можна сказати, що Франція – це, можливо, найпривабливіша країна у Європі, яка має чимало переваг і з якої слід розпочати освоєння європейського ринку. Крім того, Французька Республіка постійно перебуває у пошуках ноу-хау. Тут Україні варто визначитися, які ноу-хау їй потрібні і які ноу-хау вона може запропонувати Франції. Однак найголовніше – це виокремити власні переваги і зробити нам, французам, відмінну від інших пропозицію. Коли ми зможемо знайти ці точки дотику, впевнений, ми зможемо стрімко реалізувати наш спільний потенціал.

«Вибір Марін ле Пен – це катастрофа для Франції, Європи та геополітики»

Україна активно просуває ініціативу «Кримська платформа», яка має повернути питання Криму до міжнародного порядку денного. Франція є і залишається країною, яка незмінно відстоює територіальну цілісність України. Проте є французькі парламентарі, сенатори, політики, які подорожують до окупованого півострову, виступають на стороні Росії, виправдовують захоплення РФ нашої території. Чи не вважаєте ви, що таким чином вони кидають тінь на Французьку Республіку, на її керівні інституції?

П.П.: Дякую, що дали нам можливість висловитися на цю тему, бо це дає нам нагоду встановити певний баланс і відновити правду. Ці французькі політики, які бувають в окупованому Криму, які підтримують дії Росії, не відображають ані позицію французької дипломатії, ані позицію більшості політичного класу Франції. Зазвичай тут ми говоримо про тих, хто наближений до крайніх правих сил або ж відстоює чиїсь економічні інтереси.

Я особисто не маю ілюзій стосовно того, яка ситуація на сьогодні склалася в Україні. Наше ж завдання полягає у тому, щоби деконструювати інформацію, яка працює на перепис історії.

Фото: Lb.ua Буон Тан та П'єр Персон (справа)

Б.Т.: Важливо зазначити, що парламентарі, навіть ті, хто виголошує таку антиукраїнську позицію, мають можливість вільно висловлювати свою позицію. Позиція певних політиків, окремих депутатів, які гучно виголошують ті речі, які ви озвучили, спотворює відносини та сприйняття. Це точно не відображає позицію Франції. Позиція президента Макрона свідчить, що Франція адекватно оцінює ситуацію, що склалася в Україні.

Один із політиків, який нині підтримує Росію, – лідер ультраправого крила Марін Ле Пен. Кажуть, вона безпосередньо фінансується РФ. Скажіть, у разі її перемоги, чого очікувати Європі й Україні? І чи виграє від цього Москва?

П.П.: Вибір Марін Ле Пен – це катастрофа для Франції особливо з огляду на перспективу зовнішньої політики, відносин із іншими європейськими країнами, зокрема й з Україною.

Як парламентарі ми завжди плекали плюралізм думок, нам був потрібен третій голос – хтось зі сторони. У Франції ми виступаємо за альтернативний погляд. Водночас для нас, французів, важливо, і це не пусті слова, право на самовизначення, на незалежність і на самостійність народів. Саме із цих причин для нас вкрай необхідно не допустити того, щоб Марін ле Пен прийшла до влади і щоб таким чином вона фактично скомпрометувала ті цінності, які сповідує Франція.

Б.Т.: Марін Ле Пен нині приречена на те, щоб займати екстремістську позицію. Ця гіпотеза, що вона може одного разу бути обрана на найвищу посаду у Франції, для мене є маловірогідною. Втім припустимо, що вона буде обрана. Це буде, і тут я погоджуюся із П’єром, катастрофою для Франції, для Європи, узагалі для геополітики. Але навіть якщо так раптом станеться, то ми можемо сказати, що це буде такий собі період у дужках.

Що це означає?

Б.Т.: Те саме, що було за часів Трампа: був неконструктивний період, коли певні речі загальмувалися або зупинилися, було провисання, але все таки це були дужки. Тепер же ми ідемо далі і розвиваємося. Навіть якщо раптом Марін Ле Пен буде обрана, то вона не зможе мати такий вплив і бути лідером думок, яким нині є Макрон у Європі.

Фото: EPA/UPG Президент Франції Еммануель Макрон зустрічається з Марін Ле Пен в Єлисейському палаці в Парижі, 6 лютого 2019 р.

Минулого разу Росія втрутилася в президентські вибори у Франції: зламувала поштові скриньки, розповсюджувала фейки, поширювала пропаганду. Зараз, під час президентської кампанії 2022 року, ви чогось подібного очікуєте від Москви?

П.П.: У 2017 році дійсно було російське втручання і я особисто став його жервтою: були використані мої особисті дані для того, щоб спрямувати атаку на кандидата в президенти – Емманюеля Макрона. У 2017 і 2018 роках під час зустрічі з керівництвом РФ президент Макрон чітко висловив позицію, що подібне втручання неприпустимо. Я сподіваюся, що у 2022 році ці факти не повторяться. Разом з тим я думаю, що не треба створювати собі ілюзій стосовно тих практик, які сьогодні існують.

Б.Т.: Нам справді не слід обманюватися стосовно таких практик втручання. Ми бачимо, що Росія (і не тільки вона) вкладає на цьому напряму більше зусиль та ресурсів. Франція так само адаптується, підвищуючи свій потенціал захисту та методи протидії…

П.П.: Тут якраз досвід України щодо такої протидії, щодо встановлення цифрових систем безпеки може бути корисним для Франції.

«Вважаю, що Україні до отримання ПДЧ в НАТО недалеко»

Президент Зеленський прагне якомога швидше отримати ПДЧ в НАТО. Український лідер вважає, що зараз тільки це може зупинити агресію Росії. Чи можемо ми сподіватися на підтримку Франції у цьому питанні?

П.П.: Дійсно треба максимально докладати зусиль для того, щоби був наданий такий план, для того, щоб Україна могла бути максимально готовою скористатися потенціалом ПДЧ в НАТО. Під час візиту ми побачили, що Україна перебуває фактично наодинці із агресором, що паралельно вона зміцнюється, розвивається. Так само ми зрозуміли, наскільки важливо їй відчути і в організаційному, і в логістичному, і в безпековому плані підтримку з боку міжнародної спільноти…

Фото: Lb.ua П'єр Персон

Франція нас готова підтримати на шляху отримання ПДЧ?

П.П.: Ми про це не можемо говорити. Про це може вести мову міністр закордонних справ та президент Франції. Проте я вважаю, що до цього, до отримання ПДЧ в НАТО, недалеко.

Б.Т.: Якщо поглянути на місцерозташування України, яка розміщена між Заходом та Сходом Європи, коли подивитися, як Україна виконує свої зобов’язання та глянути на нинішні ваші кількісні параметри (а ви витрачаєте на оборону більше 2% від ВВП), то усе стане на свої місця. Та й не слід забувати, що Україна – це стратегічна точка Європи: у радянські часи з української території Москва покривала ракетами увесь європейський континент.

Раніше президент Макрон говорив про «смерть мозку НАТО», зараз він каже про необхідність відродження альянсу, про зміцнення співпраці із ним. Що змінилося?

П.П.: Думаю, нічого не змінилося. Водночас мені здається, що Макрон поглянув із тверезістю на НАТО і зрозумів, що нині існує потреба у його трансформації, розвитку, у покращенні потенціалу.

Б.Т.: Тут можна провести паралелі між НАТО та Світовою організацією торгівлі (ВТО). Усі знають про те, що це необхідний і обов’язковий орган, який сприяє розвитку багатосторонніх відносин. Однак у ВТО кожного разу, коли відбувається якесь голосування, потрібен консенсус. Звісно, деякі країни цим користаються для того, щоб не пройшли ті ініціативи, яких вони не бажають. Це дозволяє їм не дотримуватися певних правил і не нести за це відповідальності. Це якраз те, про що говорив П’єр. Нам потрібна ВТО, проте є так само потреба у тому, щоби ми її сьогодні змінювали. Це можна сказати й про НАТО.

Фото: Lb.ua Буон Тан

Франція ще готова будувати європейську армію? Чи може Україна стати частиною колективної європейської регіональної безпеки?

П.П.: Війна і ці події, які відбуваються в Україні, є тією причиною, яка пояснює і демонструє європейським країнам, чому їм потрібна власна колективна армія. Як ми можемо говорити про європейську інтеграцію, якщо у ЄС немає бюджетного, монетарного, військового союзів. Досвід України, яка збудувала свою армію у такий короткий період і досягла значної кількості армійського штату, – це дуже корисний здобуток, який вона зможе запропонувати, коли буде готовою стати членом Євросоюзу. Власне, наша місія під час візиту до України була отримати інформацію та потім продемонструвати французам, європейцям, чому континентальна армія – це важлива, необхідна річ.

Б.Т.: Франція була першою країною, яка просувала ідею створення європейської армії. Разом із Німеччино нам вдалося домогтися цілі – пролобіювати цю ідею серед країн ЄС. Україна – яскравий приклад, який засвідчує, що неможливо протистояти самотужки агресору, який має більший потенціал, володіє більшими ресурсами і має велику армію. Тому і є об’єктивна необхідність у єдиній європейській армії. Водночас для її формування нам ще потрібно переконувати європейців.

Фото: EPA/UPG Президент Франції Еммануель Макрон розмовляє з солдатами під час візиту до навчального центру у Сен-Годерік, 12 березня 2021 р

У січня 2020 року французький лідер сказав, що готовий спільно з Росією будувати нову архітектуру безпеки в Європі «в обстановці відкритості та партнерства». При цьому він, кажучи про РФ в українському контексті, додав: «Якщо чекати рішення всіх заморожених конфліктів, щоб рухатися вперед, то можна так нічого і не дочекатися. Це (війна в Україні) – чиясь гра, але не наша». Скажіть, Париж досі хоче облаштовувати безпеку Європу спільно з Москвою?

Б.Т.: Такі речі вирішуються на найвищому рівні. Разом з тим мені здається, що президент Франції – не та людина, яка кожного дня змінює своє рішення або свою позицію. У нього є власний погляд та бачення. Інша справа, що такі речі потрібно запроваджувати колективно, враховуючи позицію партнерів по Євросоюзу.

П.П.: Можливо, у цьому якраз немає протиріч. Ніхто не заперечує необхідність і важливість продовження діалогу з Росією, однак це жодним чином не послаблює позиції щодо України і розуміння того, що її потрібно підтримувати. У наших двосторонніх і багатосторонніх відносинах ми завжди наполягали на дуже важливих цінностях – таких, як права людини, захист суверенітету та територіальної цілістності, виконання принципів міжнародного права.

Президент Макрон кілька місяців тому, маючи на увазі ескалацію на кордоні РФ та України, заявив, що для Росії необхідно визначити «червоні лінії». Якими є ці червоні лінії?

П.П.: Думаю, якщо Єлисейський палац не побажав озвучити ці «червоні лінії» публічно, то, напевно, для цього є якісь причини. Особисто нам про них не відомо.

Точно можу сказати, що Франція й надалі наполягатиме на тому, щоб дотримувалися певні речі, зокрема щодо того, що цивільне населення має мати повний доступ до усієї території України. Перебуваючи на лінії зіткнення, ми побачили, що в ОРДЛО блокують доступ. Вважаємо, що питання прав людини, питання деокупації Криму мають порушуватися на базі Кримської платформи. Після повернення до Франції ми спілкуватимемося і з МЗС, і з президентським палацом, і доноситимемо думку про те, що на окупованих територіях порушуються права людини.

Фото: Lb.ua

Володимир Зеленський запросив французького лідера відвідати Україну вже цього літа. Як думаєте, чи вийде у президента Макрона здійснити візит і чи рекомендуватимете ви йому відвідати Україну?

П.П.: Звісно, я обов’язково рекомендуватиму Емманюелю Макрону відвідати Україну якнайшвидше. Хочу сказати, що між нашими президентами склалися не просто професійні, а дружні відносини. Перші леді так само мають багато спільного. Звісно, я не можу говорити з позиції глави держави, втім, я намагатимуся донести до керівництва Франції думку, що такий візит стане гарним сигналом напередодні президентських виборів у Республіці.

Б.Т.: Ціль таких офіційних візитів, окрім підписання якихось офіційних угод і договорів – зміцнення та розвиток зв’язків. А тут мета уже точно досягнута.