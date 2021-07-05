Герцогиня Кембриджська пішла на самоізоляцію після контакту із зараженим COVID-19

Герцогиня Кембриджська з чоловіком і сином під час матчу Євро-2020

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон пішла на самоізоляцію після спілкування з чоловіком, у якого підтвердили коронавірусну недугу.

Про це в понеділок, 5 липня, заявив представник Кенсінгтонського палацу, передає CNN.

"Її Королівська Високість не відчуває ніяких симптомів, але дотримується всіх відповідних урядових інструкцій і самоізолюється вдома", - сказав речник Кенсінгтонського палацу.

Герцогиня була попереджена про контакт з інфікованою коронавірусом людиною вдень 2 липня після того, як вона провела більшу частину дня на Вімблдоні. Хто саме був заражений, не уточнюється. При цьому наголошується, що Кейт Міддлтон дотримувалася всіх карантинних вимог.

Inside the #Wimbledon Lawn Tennis Museum, opened by The Duke of Kent in 1977 pic.twitter.com/g2leYdqqiL — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 2, 2021

Під час поїздки до Вімблдону герцогиня сиділа в королівській ложі разом з низкою інших спеціальних гостей. Поряд з нею було помічено експершу ракетку Британії Тіма Генмана.

Крім Вімблдонського турніру, герцогиня відвідала разом зі старшим сином і чоловіком футбольний матч Євро-2020, коли Англія обіграла Німеччину.

За словами джерела в палаці, перед цими заходами Кейт проходила тести і вони обидва були негативними. У кінці травня герцогиня зробила щеплення від коронавірусу.