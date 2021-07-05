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Герцогиня Кембриджська пішла на самоізоляцію після контакту із зараженим COVID-19

Кейт Міддлтон минулого тижня відвідувала матч Євро-2020 і турнір на Вімблдоні.

Герцогиня Кембриджська пішла на самоізоляцію після контакту із зараженим COVID-19
Герцогиня Кембриджська з чоловіком і сином під час матчу Євро-2020
Фото: twitter.com/KensingtonRoyal

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон пішла на самоізоляцію після спілкування з чоловіком, у якого підтвердили коронавірусну недугу.

Про це в понеділок, 5 липня, заявив представник Кенсінгтонського палацу, передає CNN.

"Її Королівська Високість не відчуває ніяких симптомів, але дотримується всіх відповідних урядових інструкцій і самоізолюється вдома", - сказав речник Кенсінгтонського палацу.

Герцогиня була попереджена про контакт з інфікованою коронавірусом людиною вдень 2 липня після того, як вона провела більшу частину дня на Вімблдоні. Хто саме був заражений, не уточнюється. При цьому наголошується, що Кейт Міддлтон дотримувалася всіх карантинних вимог.

Під час поїздки до Вімблдону герцогиня сиділа в королівській ложі разом з низкою інших спеціальних гостей. Поряд з нею було помічено експершу ракетку Британії Тіма Генмана.

Крім Вімблдонського турніру, герцогиня відвідала разом зі старшим сином і чоловіком футбольний матч Євро-2020, коли Англія обіграла Німеччину.

За словами джерела в палаці, перед цими заходами Кейт проходила тести і вони обидва були негативними. У кінці травня герцогиня зробила щеплення від коронавірусу.

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