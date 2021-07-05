Ми увійшли в історію: гравці збірної України про Євро-2020

Фото: EPA/UPG Збірна України

Збірна України повернулася з Євро-2020, де вона вперше у своїй історії дійшла до стадії чвертьфіналу.

Гравці збірної поділилися враженнями від виступу на турнірі після прибуття в Бориспіль.

Зокрема, захисник Олександр Зінченко подякував фанам за підтримку і зазначив, що команді є куди рости.

"Спасибі величезне за підтримку. Це дійсно відчувалося протягом усього турніру. Безумовно, приємно повертатися додому, коли на тебе чекають люди.

Завжди хочеться краще, але що є, то є на сьогодні. Потрібно з холодною головою все це прийняти, проаналізувати і наступного разу покращувати результати", - заявив Зінченко в ефірі Футбол NEWS.

Фото: EPA/UPG Олександр Зінченко

"Ми вже увійшли в історію, але завжди хочеться кращого і більшого. Вважаю, у нас є для цього все необхідне", - додав гравець "Манчестера Сіті".

Підбив підсумки виступу України на чемпіонаті Європи ще один англійський легіонер Андрій Ярмоленко.

"Наша подорож на Євро завершилася. У кожному матчі вся команда грала тільки на перемогу, щоб подарувати вболівальникам свято і емоції. Дякую за вашу підтримку, ми стали сильнішими", - написав гравець "Вест Гема" в Іnstagram.

Нагадаємо, команда під керівництвом Андрія Шевченка в п'яти матчах на Євро-2020 здобула 2 перемоги і тричі програвала, різниця м'ячів - 6:10.